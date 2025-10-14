În Lacul Ursu din Sovata proliferează „mâncarea viitorului“. Cercetătorii din întreaga lume studiază specia

În Lacul Ursu din stațiunea Sovata au început să prolifereze algele ulva. Acestea fac obiectul unui important proiect de cercetare internțional, care explorează potențialul cultivării lor în medii artificiale. Algele ulva sunt considerate un posibil aliment al viitorului, datorită valorii lor nutritive și sustenabilității. Mai multe detalii despre aceste alge a dat Peter Hantz, biofizician care a explorat lacul atât prin scufundări, cât și cu ajutorul sondarului, scrie Apuseni.info.

„Algele ulva care cresc în Lacul Ursu acum sunt subiectul unor cercetări europene foarte largi şi detaliate, deoarece aceste alge par să fie una dintre mâncărurile viitorului. Cresc foarte, foarte repede, au o valoare nutriţională foarte bună şi este o minune că aceste alge cresc aici, în Lacul Ursu. Algele sunt sub suprafaţa apei, la o adâncime de aproximativ 3,5 m. Aici am descoperit nişte bio-filme foarte speciale, nişte alge, aşa-zisele alge ulva. Suntem într-un grup de cercetare europeană care investighează algele ulva”, a declarat presei Peter Hantz.

Dar Lacul Ursu nu este ingurul în care aceste alge cresc. Ele mai proliferează și în Lacul fără fund și Lacul Tarzan, iar studiile vor ajuta la cultivarea acestora în mediul artificial.

„Pe lângă Lacul Ursu, algele acestea mai cresc într-un lac sărat din Transilvania, Lacul fără fund sau Lacul Tarzan, lângă Turda, şi una din cercetările noastre se referă la această algă care este foarte interesantă din punct de vedere ştiinţific ca morfogeneză. Dezvoltarea acestei alge necesită prezenţa unor bacterii care produc un hormon vegetal şi fără acestea, ea nu poate să se dezvolte într-un mod corect.

rmărim concentraţia hormonului taluzin în tot cursul anului şi urmărim totodată cantitatea de algă care este totdeauna prezentă într-un lac, dar în lunile aprilie, mai şi iunie sunt prezente într-o cantitate mult mai mare.

Aceste cercetări pot să fie foarte utile pentru creşterea algelor în mediul artificial, deci experienţele pe care le adunăm de aici, de la Lacul Ursu, vor fi foarte interesante şi au declanşat un interes internaţional foarte mare pentru creşterea acestor alge”, a subliniat cercetătorul.

Ce sunt algele ulva?

Algele ulva, cunoscute popular sub numele de salată de mare, sunt alge verzi marine care aparțin genului ulva. Acestea au un aspect subțire, translucid și o culoare verde intensă datorită clorofilei. Trăiesc în zonele litorale, fixate pe pietre, stânci sau alte substraturi scufundate, în ape sărate sau ușor salmastre.

Se dezvoltă rapid în condiții favorabile, contribuind la echilibrul ecosistemelor marine prin producerea de oxigen și oferind hrană pentru diverse organisme acvatice.

Pe lângă rolul ecologic, algele ulva au și o valoare economică importantă. Sunt comestibile și bogate în proteine, fibre, vitamine și minerale, fiind folosite în alimentație, mai ales în bucătăriile asiatice. De asemenea, sunt utilizate în agricultură ca îngrășământ natural și în industria cosmetică pentru proprietățile lor nutritive și antioxidante.