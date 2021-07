Guran, PNL: Armand are o problemă. Să-și revizuiască atitudinea. Creează haos

Virgil Guran a taxat-o pe Clotilde Armand, după ieșirile pe care le are din funcția de primar.

”Până la un moment, înțeleg demersul doamnei Clotile” a spus liberalul Virgil Guran, la Antena 3. El afirmă că ”sunt anomalii în sistem, e clară situația că au existat scurgeri de bani, că sunt probleme de organizare și așa mai departe, dar încerc să fiu obiectiv și, când apar probleme de genul acesta, cum e problema gunoiului sau inadvertențe de funcționare, atunci nu sunt de acord cu dânsa și, în primul rând, nu sunt de acord cu metodele dânsei, Cred că poate găsi metode mai bune, nu să lase gunoiul pe străzi. Sunt metode legale la îndemâna primarului pentru a face ordine. Cred că are o problemă de comunicare pentru că un primar trebuie să-și apropie puțin consilierii, mai ales pe cei pe care îi are în alianță. Eu consider că trebuie să-și revizuiască atitudinea. Sunt convins că încearcă lucruri bune, dat imaginea pe care o creează nu creează ideea că vrea să facă lucruri bune, ci creează un haos în anumite sectoare”.

Despre scurgerile de bani, Virgil Guran spune că ”dacă mă apuc puțin să bag nasul pe acolo, în două zile aduc dovezi din trecut în multe domenii, dar nu este obiectul activității mele. Când am lucrat la Guvern am văzut multe lucruri care trebuie puse la punct și am încercat”.

Și astăzi, Clotilde Armand a fost implicată într-un conflict cu consilierii din Primărie, din cauza semnăturii care e necesară pentru a moderniza Spitalul de copii ”Grigore Alexandrescu” cu 73 de milioane de euro de la Banca Mondială.

Astăzi, o consilieră i-a spus lui Clotilde Armand că ”Nu mai mințiți, nu mai dați vina pe înaintași! Arătaţi ce puteţi face dumneavoastră. Aţi dat, zilele trecute, o adresă că le opriţi paza - în curând şi la şcoli.”, dar și că ”Pagina Primăriei s-a transformat într-o adulaţie la adresa doamnei Armand. Este un haos de nedescris. Noi votăm ceva, în hotărâre e altceva, pe site e altceva. Ce să mai înţeleagă oamenii?”.

