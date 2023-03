Adrian Asoltanie, trainer în educație financiară, spune că prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem este ”de ce economisim?”, cei mai mulți români economisind ca să cheltuie mai târziu, în sensul în care pun bani deoparte ca să schimbe televizorul, centrala, canapeaua și mai puțin pentru a investi acei bani. Conform acestuia, ”este ok să te pregătești pentru achizițiile importante”, precum cele anterior amintite, dar ”economisirea către investiții ne dă mai greu, suntem codași” spune trainerul. ”Primul lucru pe care trebuie să-l stabilească o persoană sau o familie este de ce economisește” afirmă Adrian Asoltanie. El subliniază că-n momentul în care avem un obiectiv concret pentru economisire, ne va fi mai ușor să ne organizăm cu restul banilor: ”Înțelegi mai ușor pentru ce o faci”.

Prima greșeală pe care o faci când iei salariul

”Un element important pe care trebuie să-l facă toată lumea este bugetul, respectiv ce bani îți intră în casă și pe ce se duc” explică Adrian Asoltanie. Întrebat de către realizatorul D`Economics, Alex Vlădescu, cum construim acest buget, Adrian Asoltanie a răspuns: ”Există un formular gratuit, pe care oricine îl poate descărca de la mine de pe site, iar principiile sunt următoarele: oricine are niște intrări de bani, niște ieșiri. Ce am de făcut? Când îmi pun pe hârtie partea de venituri, ar trebui să mă uit foarte atent la ele și să-mi pun următoarele întrebări: pe câte picioare financiare stau? cât de stabil sunt? cât de multe surse de venit am? În România, 98% dintre angajați stau ca o barză într-un picior, se bazează pe o singură sursă, iar când se întâmplă ceva cu aceasta, riști să te prăbușești financiar. Atunci, mă întreb câte picioare financiare am, câte surse, cât de sigure sunt ele în această perioadă. Un alt lucru este să calculezi câți bani îți intră în casă în 12 luni, pentru a înțelege mai clar, ce resurse îți intră în familie în 12 luni. Apoi ne uităm la cheltuieli, după ce am analizat bine veniturile. O greșeală pe care am făcut-o și eu a fost primul lucru pe care l-am făcut după ce intra salariul. Care e primul lucru pe care-l plătește românul? Rata la casă! Cine are rată la casă, acesta este primul lucru pe care-l plătește. Apoi utilitățile, întreținerea, gazul, curent, apoi mâncarea, benzină, etc. Unde e greșeala? O să pun deoparte ce-mi rămâne la sfârșitul lunii - acolo e greșeala! Ce trebuie făcut? Ți-a intrat salariul astăzi? Pune deoparte o mică sumă de bani, 10%, cumpără 50 de euro, cumpără 100 de euro. Să fie primul lucru, nu ultimul lucru! Recomandarea mea este să punem deoparte 10-15% din salariu” a spus Adrian Asoltanie.

