Gheorghiță, precizări referitoare a treia doză de vaccin Covid-19: E important să ne raportăm la cum am tolerat doza 2

"Există posibilitatea pentru un cetățean vaccinat cu una dintre scheme, Moderna sau Pfizer, să aleagă acum pentru doza de booster, celălalt vaccin. Dumneavoastră ce ați alege?", a fost întrebarea adresată de către Claudiu Pândaru, vineri seară, la Digi24.

Președintele CNCAV, dr. Valeriu Gheorghiță, a răspuns: "Noi recomandăm ca de primă intenție să se folosească același tip de vaccin, dar se poate opta pentru schimbarea tipului de vaccin. Personal, o să fac același tip de vaccin. În ianuarie singurul vaccin disponibil în România era vaccinul de la compania Pfizer."

Diferențele dintre vaccinurile de la Pfizer și Moderna

Privind diferențele între vaccinurile de la Pfizer și Moderna, Valeriu Gheorghiță a spus că "sunt legate de dozaj."

"O doză de vaccin de la compania Pfizer are 30 micrograme de ARN mesager, spre deosebire de o doză de la compania Moderna, unde sunt 100 de micrograme de ARN mesager. Asta nu înseamnă că vom avea un răspuns imun de trei ori mai puternic pentru că vorbim, în final, de proteina care rezultă din această cantitate de antigen. Atunci, lucrurile sunt mult mai complexe la nivel celular. Într-adevăr, vaccinul de la Moderna este ușor mai reactogen - poate să dea reacții locale sau febră, frisoane, mai frecvent decât înregistrăm de la vaccinul de la Pfizer din acest motiv al reactogenității ușor mai crescute. Dar nu există diferențe ale profilului de siguranță. Sunt reacțiile comune, așteptate, doar că ușor mai zgomotoase, mai intense, în cazul vaccinului de la compania Moderna. Profilul de siguranță este similar.", a explicat dr. Valeriu Gheorghiță.

"Este important, de fapt, să ne raportăm la cum am tolerat doza 2"

"Este important, de fapt, să ne raportăm la cum am tolerat doza 2. Dacă la doza 2 am avut o reactogenitate mai crescută și am făcut Pfizer, poate ar fi bine să păstrăm același tip de vaccin pentru că vaccinul de la Moderna poate să fie ușor mai reactogen. Dacă am făcut prima schimă cu vaccinul de la Moderna, recomandabil este să respectăm aceeași schemă. Dacă la doza 2 de Moderna am avut o reactogenitate crescută, putem să optăm pentru vaccinul de la Pfizer.", a mai spus președintele CNCAV.

Dr. Valeriu Gheorghiță a făcut apoi și o precizare pentru persoanele care au făcut prima doză cu vaccinul de la AstraZeneca, dar apoi au amânat doza 2 "de teama acelor reacții adverse legate de evenimentele trombotice cu trombocitopenie".

"Am elaborat această recomandare: cei care au amânat dincolo de trei luni doza 2, să poată să se vaccineze cu un vaccin pe bază de ARN mesager (n.red. Pfizer sau Moderna) fără să mai aibă nevoie de o recomandare medicală în acest sens.", a adăugat Gheorghiță la Digi24.