Gheorghiță a scos cifrele, AVERTISMENT: Fii atent la ASTA! Simptomele apar după PATRU ZILE!

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat că România se așteaptă la un număr de aproximativ 2.000 de cazuri noi COVID-19 zi de zi, începând cu jumătatea lunii septembrie.

"Suntem în plină pandemie. Persoanele care nu au imunitate au cel mai mare risc de infectare în perioada următoare. E atât de mare riscul încât toate persoanele (n.r. fără imunitate) se vor infecta în perioada următoare. E un lucru pe care-l cunoaștem. Vedem o mobilitate în marile centre urbane, iar măsurile de bază nu mai sunt atât de mult respectate.

Situația se va înrăutăți, întrucât varianta Delta se răspândește. Estimăm că o să avem peste 2.000 de cazuri zilnice la jumătatea lunii septembrie", a declarat Valeriu Gheorghiță, în direct la Digi24.

Variante Alpha vs. varianta Delta, diferențe majoră! "Simptomele apar după 4 zile"

"Când mi-am făcut un test singur și am ieșit pozitiv, trebuie să-mi anunț contacții fără nici cea mai mică reținere. Cei cu care am intrat în contact trebuie anunțați și trebuie să se testeze Trebuie să știe că au un potențial de a deveni pozitivi, mai ales că infectarea cu varianta Delta are o perioadă de incubație mult mai scurtă. O persoană devine pozitivă a circa 4 zile de la momentul contactului, față de 6 zile cum era considerată la varianta Alpha!

Tocmai de aceea se răspândește mai ușor, pentru că timpul de dublare al cazurilor este mult mai redus!

Persoanele infectate cu varianta Delta devin contagioase cu circa 2 zile înainte de debutul clinic al bolii, spre deosebire de varianta Alpha, unde era estimată la circa 24 de ore, la circa o zi de la debutul bolii. Și asta favorizează răspândirea mult mai ușoară a variantei Delta", a completat el.

Varianta Delta, răspândire mare în cadrul familiei

Coordonatorul campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiță, susține că varianta Delta se răspândește foarte puternic în cadrul familiei, dacă o persoană ia virusul.

"Trebuie să înțelegem că o parte din persoane pot evolua grav. Știm că o parte din persoane ajung cu forme grave de simptomatologie, iar funcțiile respiratorii până în cazul în care e nevoie de ajutor.

În cazul variantei Delta e puțin probabil să nu se infecteze toată familia. O persoană pozitivă poate să răspândească de la 5 la 9 persoane. E similară cu a vărsatului de vânt. Însă, principalul mediu asociat cu răspândirea, e în cadrul familiei. Sunt studii care arată că rata de atac e de 19-20% în cadrul familiei.

Nu cunoaștem magnitudinea la care o persoană vaccinată răspândește virusul. Indiferent de varianta virală măsurile rămân aceleași: mască, igienă, evitarea zonelor supraaglomerate.

Fundamental, e vorba și de o problemă de educație, atât în mediul urban, cât și rural. Avem un număr mare de oameni care nu cred în pandemie și cred în teoria conspirației. E o problemă a întregii societăți. Numărul celor care se vor vaccina o să crească. Avem persoane care nu se opun, dar care au amânat din simplul motiv că evoluția a fost favorabilă", a mai spus Valeriu Gheorghiță.