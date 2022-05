Geoană, la Cotroceni. Grindeanu: Trebuie să avem o discuție serioasă în partid. ”Este exclus acest lucru”

”Cred că în acest moment sunt câțiva colegi care au profilul pentru a candida. Vorbesc de membri de partid, președintele Marcel Ciolacu, poate să fie Alexandru Rafila, poate să fie Gabi Firea” a spus Sorin Grindeanu.

”Mircea Geoană nu e membru de partid. A fost chiar președintele partidului. Dacă Domnul Mircea Geoană va dori să candideze la președinția României, e o discuție serioasă pe care va trebui să o avem în partid. Sunt convins că ar fi un candidat redutabil. Sunt convins.”, a continuat Sorin Grindeanu, într-un interviu acordat Digi24.

Liste comune PNL-PSD: ”Este exclus acest lucru!”

Referindu-se la partenerii de guvernare de la PNL, Grindeanu spune că nivelul liberalilor din sondaje, care se află în jurul a 20%, este dat de ”această zonă de stabilitate”.

Ministrul Transporturilor a mai subliniat că exclude candidatura comună PNL-PSD în alegerile viitoare. ”Sunt total împotrivă. Fiecare partid trebuie să-și gestioneze lucrurile proprii”, a explicat Sorin Grindeanu.

Ciolacu: PSD a decis să intre la guvernare fiindcă situaţia ţării devenise dramatică

PSD a decis să intre la guvernare fiindcă situaţia ţării devenise dramatică, a declarat joi liderul social-democraţilor, Marcel Ciolacu

"Am văzut - unii au pus repede azi şedinţă pe la 15,00, unii la 16,00, unii la 17,00, să fie toată lumea în poză. Eu mă bucur - în continuare PSD continuă să fixeze ora la ceas şi mai nou mă bucur că am evoluat. Ultima dată aveam la uşă vrăjitoarele, acum avem opoziţia. Am decis să intrăm la guvernare acum şase luni pentru că situaţia ţării devenise dramatică, guvernările anterioare au lăsat România în mijlocul unor crize suprapuse, dar, mai ales, au provocat o lipsă profundă de încredere. Nu mai era timp de experienţe politice care ar fi ţinut în continuare România captivă unui haos sanitar, economic şi social. Era timpul ca PSD să îşi asume din nou responsabilitatea şi să pună umărul la stabilizarea României în cea mai grea perioadă de după Revoluţie", a spus Ciolacu.

Șeful PSD a vorbit și despre strategia pentru șase ani de guvernare.

"De aceea, în cele şase luni de guvernare, am construit un plan şi ne-am luptat să îl punem cât mai bine în practică. Ştim că în această perioadă costul vieţii, creşterea preţurilor şi nivelul de trai au fost şi continuă să fie principala problemă. Românii suferă din cauza scumpirii alimentelor, combustibilului, energiei şi a inflaţiei ridicate. Din acest motiv, de la intrarea la guvernare, PSD a promovat trei pachete de măsuri sociale şi economice de sprijin pentru România", a arătat Marcel Ciolacu.

USR: ”Ne ducem în cel mai mare dezastru care se numeşte tehnic stagflaţie”

România se îndreaptă "cu toată viteza către o catastrofă...

