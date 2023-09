Gender reveal cu final tragic. Avionul care împrăștia fumul s-a prăbușit

Imaginilie publicate pe rețelele sociale arată momentul în care avionul eliberează fum roz în timp ce zboară deasupra unui cuplu care așteaptă în fața unui panou pe care scrie „Oh baby”, înconjurat de baloane roz și albastre.

Înregistrarea surprinde momentul în care aripa stângă a avionului pare să se desprindă de fuzelaj, după care avionul se prăbușește.

