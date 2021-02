Fondul rus de investiții directe a publicat cererea de înregistrare a vaccinului Sputnik-V în UE, după ce EMA a spus că nu a primit-o

Fondul rus de investiții directe (RDIF) a postat pe Twitter cererea sa de înregistrare a vaccinului Sputnik-V în Uniunea Europeană, depusă la sfârșitul lunii ianuarie.



„Ca răspuns la declarația Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), potrivit căreia nu pot găsi o cerere de înregistrare a vaccinului Sputnik-V, atașăm confirmarea depunerii unei astfel de cereri din 29 ianuarie 2021.”, a anunțat RDIF.

Anterior, EMA a anunțat pentru a doua oară în ultimele zile că nu a primit nici o cerere de înregistrare a vaccinului Sputnik-V în Uniunea Europeană, scrie Interfax. În ianuarie, Sputnik-V a fost înregistrat în Ungaria, prima dintre țările UE care a aprobat acest ser.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B