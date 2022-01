Florin Cîțu, precizări despre certificatul verde obligatoriu la locul de muncă. Când ar putea fi adoptată legea

Deși inițial se anunțase că obligativitatea certificatul verde la locul de muncă va fi adoptat până la sfârșitul anului 2021, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Florin Cîțu a fost întrebat astăzi în cadrul unei conferințe de presă dacă acesta va mai deveni obligatoriu.

"În primul rând, certificatul verde este în vigoare în România. Este legea care spune că în foarte multe instituții, în restaurante sau chiar la mall dacă mergi trebuie să prezinți certificatul verde și care are varianta cu vaccinați sau trecuți prin boală, deci suntem într-un stadiu avansat. România are și am luat decizia aceasta, guvernul a adoptata acest certificat verde. Ideea este și unde avem o discuție în coaliție, unde mergem mai departe cu certificatul verde. propunerea și eu cred că este importanta, ca cel puțin personalul din sistemul medical și angajații, deci vorbim de angajați, cei care sunt în sistemul medical, atât la stat, cât și la privat, acestora să li se ceară certificatul verde.

Bineînțeles că există apoi discuția despre Ministerul Afacerilor Interne, în special IGSU, și acesta era introdus în acel proiect, și alte funcții esențiale. E adevărat, pentru restul economiei aici juriștii sunt împărțiți. Unii spun că este ok, alții că nu este. Varianta pe care noi am propus-o în Parlamentul României este discutată și cu specialiștii în sănătate și cu cei din justiție. Ea la două voturi nu a trecut de Senat, de are susținerea parlamentarilor. Vom vedea dacă va merge mai departe, dacă nu, oricum avem certificat verde în România astăzi și este important să fie aplicată această măsură.", a răspuns Florin Cîțu.

Cîțu: Deocamdată nu a fost pus pe masă un proiect ca să fie votat

Întrebat dacă va cere în cadrul următoarei ședințe a coaliției de guvernare o nouă discuție pe marginea acestui proiect de lege, Florin Cîțu a evitat răspunsul și a spus că se va vorbi despre măsurile care au fost implementate până acum.

"Eu în coaliția de guvernare voi cere ca de fiecare dată ca Ministerul Sănătății să vină să ne prezinte măsurile pe care le ia și impactul acestor măsuri în a opri pandemia, asta este cel mai important pentru noi. În coaliție eu vreau să vedem acele măsuri și care au fost rezultatele. (...) Tot în coaliția, dacă aceste măsuri nu sunt suficiente, trebuie să venim și cu alte soluții. (...)

Până la urmă, dacă se dorește o decizie, se ia la Guvern proiectul de lege și dacă e bun și este constituțional, el poate fi trimis în Parlamentul României. Dacă proiectul este bun pot fi mai mulți inițiatori, senatori și deputați care să îl depună. PSD-ul dacă era de acord puteau să îl propună. Azi avem certificat verde și este bine că îl avem, alte soluții nu au fost supuse la vot și atunci vedem, când le vom avea vom discuta. Voință politică există. Avem un proiect în Parlament, dar deocamdată nu a fost pus pe masă un proiect ca să fie votat, nu a fost depusă nici o inițiativă parlamentară. Avem proiecte, proiecte sunt mult peste tot, dar nimeni nu și le asumă așa cum am făcut noi cu acel proiect pe care îl avem deja în Parlamentul României".

Întrebat dacă va cere convocarea sesiunii extraordinare pentru discutarea proiectului privind obligativitatea certificatului verde, Florin Cîțu a răspuns: "Este o soluție, da, dar întâi ar trebui să vedem o analiză a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News