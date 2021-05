Fertilitatea și vaccinul Covid-19. Concluziile studiilor privind capacitatea de a concepe

Fertilitatea nu este afectată de vaccinul împotriva coronavirusului. Nici după sute de milioane de vaccinări nu au fost raportate efecte ale vaccinării asupra fertilității. În general, vaccinarea nu este considerată un risc în acest sens.

”Efectele asupra fertilitatii sunt studiate in studiile preclinice, efectuate pe animale, ce le preced pe cele clinice și daca nu sunt identificate probleme in acest sens, pot trece mai departe la studii clinice, cu voluntari umani, unde sunt monitorizate toate posibilele reactii adverse. Nu au fost observate astfel de interefente. Mai mult de atat, nici dupa sute de milioane de vaccinari nu au fost raportate efecte ale vaccinarii asupra fertilitatii. In general vaccinarea nu este considerata un risc in acest sens”, a explicat Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, luni, că, în ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 99.460 de persoane.

Potrivit CNCAV, 42.870 dintre persoanele vaccinate au primit prima doză de vaccin, iar 56.590 pe cea de-a doua. 81.863 de persoane au primit vaccin Pfizer, 7.612 vaccin Moderna, 8.242 de la AstraZeneca, iar 1.743 de persoane au fost imunizate cu vaccin Johnson&Johnson.

6.095.252 doze de vaccin administrate în România în total

De la începutul campaniei de vaccinare au fost administrate în România 6.095.252 doze de vaccin. Au fost imunizate 3.672.354 de persoane, dintre care 2.422.898 cu ambele doze de vaccin.

