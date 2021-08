Femeie din Iași, la ATI cu plămânii afectați 90% de COVID. N-a mers la spital pentru că „i-a fost teamă că o omoară cu oxigenul”

O femeie de 55 de ani cu COVID-19 a ajuns în stare gravă la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, cu plămânii afectaţi în proporţie de 90 % pentru că s-a prezentat prea târziu la spital, scrie G4media.ro. Aceasta le-a spus medicilor că a stat atât de mult timp acasă pentru că a crezut că „oxigenul de la Terapie Intensivă o va omorî”.

Medicul-şef UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a declarat, marţi, că femeia provine din mediul rural, nu s-a vaccinat şi că s-a tratat acasă cu medicamente, deşi prezenta simptomele COVID-19.

„Pacienta de 55 ani din mediul rural a ajuns la UPU, iar testul rapid a ieşit pozitiv. Plămânii îi sunt afectaţi în proporţie de 90 la sută. Este nevaccinată şi a stat acasă, unde s-a tratat o săptămână cu antibiotice. A spus că i-a fost teamă că o omoară în spital cu oxigenul”, a explicat medicul Diana Cimpoeşu.

La Spitalul de Boli Infecţioase din municipiu nu mai sunt paturi libere în secţia ATI COVID, potrivit medicilor.

VEZI ȘI: Cum arată plămânii unei persoane vaccinate față de una nevaccinată dacă face Covid-19 / foto

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 58 de ani care a vrut să demonstreze că COVID-19 este doar o răceală

Un britanic de 58 de ani s-a bucurat atunci când a aflat că are COVID-19 pentru că voia să demonstreze că nu este decât o răceală. Din păcate, lucrurile nu au mers așa cum se aștepta el și, nouă zile mai târziu, a decedat, potrivit Realitatea Plus.

Bărbatul a murit la începutul lunii iulie, iar ulterior o publicație din Marea Britanie a găsit un videoclip pe care acesta l-a postat pe Facebook cu 9 zile înainte să moară. În acea înregistrare el susținea că se bucură că s-a îmbolnăvit, deoarece era convins că boala nu este atât de gravă. Acesta a mai povestit cum a stat 6 ore în poziție fetală din cauza durerii insuportabile pe care o simțea. A refuzat să cheme totuși salvarea, crezând că nu este în pericol.

"Mă simt destul de rău, am temperatură foarte mare, dureri, tremur și mi-e frig. Mă simt ca la răceală, poate un pic mai rău. Sper să am asta. Sper să am COVID pentru că prefer să am anticorpi în mod natural decât să mă vaccinez. Toți cei care îmi cunoașteți opinia, m-ați urmărit pe Facebook, știți ce părere am. Sunt lucruri prin care trebuie să trecem, fac parte din viață. Trebuie să ai încredere în sistemul tău imunitar și dacă alternativa este să trăim în frică, atunci o să creăm un monstru de care sper să demonstrez că 99% dintre oameni nu ar trebui să se teamă.", spunea bărbatul pe filmare. Imaginile video poti fi văzute AICI.