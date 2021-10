Fauci demontează teoria potrivit căreia vaccinul a fost dezvoltat în câteva luni

Baza vaccinurilor anti-COVID este rezultatul a zeci de ani de cercetare, spune dr. Anthony Fauci. Imunologul adaugă că „baza metodologică a vaccinurilor anti-COVID este rezultatul progreselor enorme făcute de medicină în ultimele decenii", scrie La Stampa.

Există sute de studii științifice la nivel internațional care demontează campania „no-vax” privind tempistica „suspectă” în care au fost dezvoltate vaccinurile. Una dintre cele mai recurente „știri false” se referă la „timpul excesiv de scurt" necesar pentru a dezvolta vaccinurile anti-COVID.

Infirmarea științifică vine și de la Universitatea Catolică „Sacro Cuore”, aflată în prima linie în lupta împotriva COVID.

„Trebuie în primul rând să ținem cont de angajamentul colosal și contemporan al întregii comunități științifice mondiale", a declarat pentru La Stampa Roberto Cauda, profesor de boli infecțioase la Universitatea Catolică.

De la începutul pandemiei, acesta lucrează și la secvențierea variantelor Sars-Cov-2.

„Vaccinurile anti-COVID disponibile au caracteristici diferite, dar au același rezultat. Serurile Pfizer și Moderna sunt genomice, adică furnizează un cod ce permite organismului să producă anticorpi. Serul AstraZeneca funcționează pe baza unui vector îmbunătățit al unui adenovirus care asigură un răspuns imunitar. Există alte trei vaccinuri convenționale, inclusiv vaccinul chinezesc, cu care milioane de oameni din China și din Peninsula Arabică au fost deja vaccinați”, declară Roberto Cauda.

Profesorul Cauda adaugă: „E inutil să spunem că am sărit câteva etape pentru a ajunge la vaccinurile anti-COVID. Am pornit de la o bază de 18 ani de muncă științifică. Vorbim despre platforma de vaccinare construită începând cu 2003 cu cercetări asupra Sars-Cov-1 și apoi, în ultimii șase ani, asupra MERS. Nu am pornit de la zero, motiv pentru care lucrurile au avansat rapid. Vaccinul împotriva SARS Cov-1 era practic gata, chiar dacă nu a fost necesar să fie comercializat deoarece epidemia s-a oprit. Dar, din punct de vedere științific, vaccinul era gata. Virusul care a declanșat COVID are 80% același genom ca și Sars-ul de acum 17 ani. Este motivul pentru care vaccinul a fost dezvoltat rapid”, notează Mediafax.

Același profesor declară că în 2003, epidemia nu s-a răspândit în întreaga lume deoarece „efectele globalizării nu erau comparabile cu cele de astăzi, mai ales în ceea ce privește ușurința și frecvența deplasărilor dintr-o parte în alta a globului".