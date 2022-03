Facem sau nu credite în această perioadă. Elena Cristian: Acesta e sfatul analiștilor

„Când vine vorba de sfaturi financiare, în ultima vreme, am făcut și noi multe articole, am vorbit cu specialiști, am analizat. Cei mai mulți dintre ei ne-au spus că nu este momentul să facem credite, trebuie să așteptăm condițiile financiare, să vedem ce urmează să se întâmple. Un credit care, acum, ar costa o anumită sumă, peste trei, șapte, nouă luni, un an, ar putea fi chiar și de două ori mai scump! Acesta este sfatul analiștilor”, a spus Elena Cristian, luni după-amiază, într-o intervenție la Antena 3.

„Piața imobiliară a cam înghețat în ultimele două săptămâni”

Cumpărătorii se gândesc de două ori înainte de a investi în imobiliare, preferând să-și păstreze banii. „Vorbeam cu dezvoltatorii imobiliari, iar piața imobiliară a cam înghețat în ultimele două săptămâni”, a subliniat Elena Cristian, adăugând ulterior: „Nu se mai fac atât de multe tranzacții. Nici nu se mai construiește mult, ca urmare a creșterii galopante a prețurilor la materialele de construcții. Eu sper să nu fie începutul unei crize și pe zona imobiliară! Sper ca lucrurile, cumva, să se dezghețe.”

„Revenind la credite, este bine să analizăm din toate punctele de vedere în perioada următoare”, a subliniat Elena Cristian, în aceeași intervenție de la Antena 3.

„Dacă este nevoie urgent de un credit, atunci trebuie făcută o analiză foarte clară, trebuie să ne uităm și la inflație, și la creșterea galopantă a tuturor prețurilor din ultima perioadă, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu salariile. Să analizăm cu atenție, pentru a nu ajunge în situația de a nu mai putea plăti ratele”, a spus Elena Cristian.

„Chiar discutam cu cineva care are un credit în această perioadă, și spunea că îi este din ce în ce mai greu să susțină ratele. Așteaptă de la Guvern măsuri clare, o analiză mult mai clară și pe zona ratelor și, până la urmă, facilități din acest punct de vedere”, a conchis Elena Cristian.

