Eviţi formularele de evaluare? Nu scrii niciodată recenzii şi nu laşi feedback? Iată ce cred psihologii despre tine

De câte ori vezi căsuţe de evaluare a unui produs sau serviciu nu ştii cum să le închizi mai repede. Ai comandat mâncare sau cosmetice online şi, după livrare, eşti rugat să dai un feedback şi să bifezi de la 1 până la 5 steluţe pentru livrator sau firmă. Mai mereu, dacă nu tot timpul, zici pas. Eviţi cât poţi de mult sondajele, nu laşi impresii pentru magazinele online, nu te pronunţi în niciun fel. Şi n-o faci nici din comoditate nici din lipsă de timp. Ai avea timp, ai avea pentru ce să laşi steluţe şi totuşi n-o faci. Iată ce spun experţii în psihologie despre un astfel de comportament.

Explicaţia psihologilor

Oamenii ezită să ofere feedback altora deoarece subestimează sistematic cât de mult își doresc ceilalți să primească un astfel de feedback în primul rând, potrivit unei noi cercetări publicate în Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes. Noile descoperiri fac lumină asupra motivelor pentru care oamenii evită adesea să ofere feedback-ul, chiar și atunci când acesta ar putea fi benefic pentru colegii lor. „Am decis să realizăm această cercetare pentru că eram foarte interesați să înțelegem mai bine situația cu care mulți dintre noi ne-am confruntat: când ne uităm în oglindă și ne dăm seama că avem o pată pe cămașă sau când auzim pe cineva spunând un cuvânt și ne dăm seama că îl pronunțăm greșit de mult timp. Întrebarea covârșitoare pe care o au oamenii în aceste scenarii este: de ce nu mi-a spus nimeni?”, a explicat autoarea studiului, Nicole Abi-Esber, doctorandă în comportament organizațional la Harvard Business School.

Cercetătorii au efectuat mai întâi un studiu de teren într-un campus universitar pentru a examina propensiunea oamenilor de a oferi feedback constructiv. Doar 2,6% dintre participanți au informat un asistent de cercetare despre o pată vizibilă pe fața sa. Asistentul chiar le-a adresat verbal participanților mai multe întrebări înainte de a le administra un sondaj pentru a se asigura că aceștia se uită la fața ei. Constatările a 5 experimente diferite au oferit, de asemenea, dovezi că feedback-ul poate avea rezultate importante în lumea reală. Cercetătorii au descoperit că vorbitorii care au primit mai mult feedback de la partenerii lor au avut tendința de a avea o îmbunătățire mai mare a scorului între discursul de practică și discursul final. „Chiar dacă vă simțiți ezitant să oferiți feedback, vă recomandăm să îl oferiți: cel mai probabil, persoana respectivă îl dorește mai mult decât credeți”, a declarat Abi-Esber pentru PsyPost. În al doilea rând, dacă încă ezitați să oferiți feedback, luați o secundă și imaginați-vă că sunteți în locul celeilalte persoane și întrebați-vă dacă ați dori feedback dacă ați fi în locul ei. Cel mai probabil ați vrea, iar această realizare vă poate ajuta să vă împuternicească să le oferiți feedback.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News