Eliminare Survivor România. Alexandra Duli nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns

În ediția trecută a emisiunii Survivor, Vulturii au aflat că persoanele care au avut cel mai bun timp vor face nominalizări. Elena Chiriac, Alexandra Duli și Marian Drăgulescu și-au auzit numele și au ajuns la votul celor de acasă.

Elena Chiriac imediat a reacționat după ce a aflat că e propusă spre eliminare. „Nu mi-am imaginat niciodată că în poziția de nominalizat te trec atâtea emoții. Încerc să îmi găsesc cuvintele. Votul colectiv înseamnă acum doar două voturi, am ajuns departe și suntem foarte puțini”, a spus ea, cu ochii în lacrimi.

Marți seară, prezentatorul Daniel Pavel a anunțat persoana eliminată din concurs: „Concurentul care a primit cele mai puține voturi în această săptămână din partea publicului este Duli!”

Alexandra Duli nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns. „Vreau să vă mulțumesc pentru o experiență de viață. (...) Îmi pare foarte rău că mi s-a terminat experiența, chiar dacă mă așteptam. Nu am niciun regret. Am fost eu sută la sută, Alexandra Duli, guralivă, nebună, nu v-am lăsat pe niciunul să faceți cum ați vrut”, a spus concurenta înainte de a-și lua rămas bun de la colegi.

Mesaje pe Facebook după eliminare:

Exact ce am anticipat. Felicitări pentru Elena și Marian că au trecut și acest hop.

O simpatică Duli, chiar dacă mă enervam uneori din cauza ei, regret că a părăsit competiția.

Îmi pare foarte rău...

Înțeleg plânsul Oanei, dar al Ștefaniei nu! Nu s-au înțeles bine, nici când au fost războinice, și acum o numește ‘sora mea’.

Amintim că CRBL a părăsit competiția Survivor în ediția din 18 aprilie. După ce s-a întors în România, artistul a făcut primele declarații despre experiența pe care a trăit-o în cadrul reality-show-ului. „Primul lucru a fost să vorbesc cu fetele mele, Elena şi Alesia, cu familia mea, după care să mănânc ceva bun, dar nu chiar ce voiam eu, pentru că nu puteam din punct de vedere medical şi, bineînţeles, duş”, a spus CRBL. „Sunt mai bine, mă recuperez şi încerc să-mi aduc aminte ce înseamnă să revin la normalitate, mâncare, somn, telefon etc. Am slăbit 15 kg şi o să încerc o viaţă mult mai echilibrată şi mai sănătoasă. Vreau să mă bucur mai mult de viaţă”, a mai declarat artistul. De asemenea, CRBL și-a anunțat fanii că are în plan o serie de proiecte: „Bineînţeles că am o listă întreagă de proiecte, atât muzicale, cât şi de business.”

