Eliminare ”Chefi la cuțite”, 8 noiembrie 2022. ”Battle-ul cu numărul 10 e cu Bontea care-i și întrece!”

Ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 aseară, de la 20:30, i-a adus lui Chef Sorin Bontea victoria mult dorită. Proba care le-a cerut echipelor să gătească meniuri cu bugete diferite – de 25, 40, respectiv 60 de lei – a fost condimentată de o amuletă folosită de Chef Cătălin Scărlătescu. ”Ai puterea să alegi 15 minute din probă în care să muți concurenții celorlalte două echipe la bancurile adverse. Echipele se vor muta integral, cu excepția Chefilor, care vor rămâne la bancurile lor” a fost avantajul oferit de amuletă. Rezultatul a fost, însă, unul care i-a surprins plăcut pe Chefi: atât concurenții lui Sorin Bontea, cât și cei ai lui Florin Dumitrescu au dat dovadă de fairplay, gătind cu implicare la bancul advers. După victoria lui Chef Sorin Bontea, care a câștigat proba cu un meniu de 60 de lei, concurenții celorlați doi Chefi au fost nevoiți să treacă prin proba individuală, care le-a cerut să gătească preparate pe baza unor ingrediente incomode, precum picioare de broască sau scoici cannolicchio. Acesta din urmă a fost ingredientul care i-a dat de furcă lui Tobi Ibitoye, concurentul lui Cătălin Scărlătescu părăsind competiția.

Parcursul în competiție a lui Tobi Ibitoye s-a încheiat în ediția difuzată pe 7 noiembrie. Concurentul lui Cătălin Scărlătescu a ieșit din competiție cu zâmbetul pe buze, asumându-și greșeala. „N-are de ce să-mi pară rău. Am vrut să fiu creativ, nu mi-a ieșit. Este ok, îmi asum. Sincer să fiu, Ștefania merita șansa să dovedească că poate. Eu am avut două șanse deja. Pare că o merită mult mai mult decât mine. Experiența a fost extraordinară. N-am adjective să descriu”, a spus concurentul, după ce a fost eliminat.

Urmează o nouă eliminare



În seara aceasta, echipele se vor confrunta într-un battle memorabil: este vorba despre cea de-a zecea probă din cel de-al zecelea sezon. ”Azi trebuie să fie o zi magică, așa că… vreau să câștig magic”, a anunțat Cătălin Scărlătescu. ”La finalul zilei, trebuie să se câștige cu 10, ca să se încununeze cum trebuie această aventură plină de gust”, a declarat și Florin Dumitrescu. ”Battle-ul cu numărul 10 e cu Bontea care-i și întrece!”, a punctat și Chef Sorin.

Așadar, vorbim despre o luptă culinară cu însemnătate aparte – iar proba va fi una pe măsură. Fiecare echipă va avea de îndeplinit două cerințe, la auzul uneia dintre ele concurenții fiind bulversați: trebuie să gătească un preparat care să conțină cele trei gusturi principale - dulce, sărat și acrișor. O misiune dificilă, care în seara aceasta se va desfășura pe ritmurile unui hit surprinzător. O piesă muzicală menită să amuze, dar să și încurce lucrurile în bucătărie. Urmează, așadar, spectacol în platoul Chefi la cuțite: un battle greu, în ritm muzical, care va crea momente memorabile la bancurile de lucru. Cine va fi cel mai iscusit interpret și ce se va cânta, dar și ce echipă va câștiga la finalul recitalului gastronomic telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 în această seară, de la 20:30.

