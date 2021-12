Drapelul României la protestul din Bruxelles. Chirieac, ironic: SARS-CoV-2 va deveni mai puțin letal, impresionat fiind de acest lucru

Mii de oameni protestează, astăzi, 19 decembrie 2021, în Bruxelles. Printre aceștia se numără și foarte mulți români, drapelul țării noastre fiind vizibil deasupra coloanei de manifestanți (vezi imaginile AICI).

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a comentat imaginile cu drapelele României de la Bruxelles:

„Este o formă de manifestare a democrației, nu-i nimic deosebit. Se demonstrează, se spun nemulțumirile, sunt convins că virusul SARS-CoV-2 va mai face o mutație, din cauza acestor demonstrații.

Da, românii sunt peste tot acum. Sunt prima minoritate în Italia, cam tot așa în Spania. Sunt foarte mulți și în Belgia, fiind o țară care are o componentă francofonă, iar românii deprind mai ușor limba. Sunt mulți, mulți, mulți. Sigur, printre ei sunt și români anti-vacciniști care ies cu steagul. Până la urmă, ce ne-ar diferenția de alți europeni? Avem aceeași cultură, ne integrăm foarte ușor, oamenii demonstrează. Însă, în urma acestor demonstrații sunt convins că SARS-CoV-2 mai face două mutații, impresionat fiind de faptul că agităm steagul României și va deveni mai puțin letal“, a precizat, la România TV, Bogdan Chirieac, cu uşoară ironie.

Olanda intră în lockdown. Chirieac: Analiză comparativă cu România

Olanda va intra în lockdown începând de duminică, pentru perioada sărbătorilor, în încercarea de a opri al cincilea val de COVID-19 şi răspândirea puternică a variantei Omicron a coronavirusului, a anunţat sâmbătă premierul Mark Rutte, potrivit AFP şi DPA.

"Sunt într-o stare de spirit proastă. Ca să rezum într-o propoziţie, Olanda va reveni la lockdown începând de mâine", a declarat Rutte într-o conferinţă de presă (citește mai mult AICI).

„Deocamdată, vă semnalez că în Olanda, Mark Rutte, premierul țării, a anunțat că din seara aceasta, până pe 14 ianuarie, țara intră în lockdown. Totul va fi închis. De asemenea, de mâine, Italia și Franța sunt în zonă roșie.

Dacă ne uităm, cel mai mare număr de morți din Europa la milionul de locuitori e în România. Am rămas profund neplăcut surprins, după ce m-am uitat pe ȘtiriDiaspora, cum Olanda, la 17,5 milioane de locuitori, are 20.000 de morți, iar România, care are mai puțin de 17,5 milioane în țară, are aproape 60.000. Deci, de trei ori mai mult. Ce putem face? Acolo, fiecare viață contează și guvernele au curajul să introducă măsuri foarte dure, pe când România nu are nici măcar certificatul verde până acum. În final, se numără morții.“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.