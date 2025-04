Dragoș Sprînceană: Domnul Ciolacu are dreptate

Dragoș Sprînceană, cunoscut în ultimele zile drept „emisarul lui Ciolacu”, a oferit, pentru DCNews, o reacție la delimitarea publică făcută de către premierul Marcel Ciolacu. Liderul social-democrat a afirmat, despre Dragoș Sprînceană, că este doar un divers cetățean român, fără nicio calitate oficială, numărându-se printre milioanele de români din diaspora care se mai oferă să deschidă uși. În acest sens, a spus răspicat că acesta nu este ”emisarul lui Ciolacu”. Poziția lui Marcel Ciolacu a venit după afirmațiile lui Dragoș Sprînceană de duminică seară, de la un post TV. Românul din SUA a susținut că a transmis și administrației americane că poziția lui Ilie Bolojan nu va mai conta peste o lună și jumătate.

Dragoș Sprînceană ne-a confirmat și a transmis că nu are niciun angajament oficial în SUA, deși acesta a fost vehiculat ca emisar special al României în relația cu SUA, având capacitatea de a deschide uși la Mar-a-Lago. Totodată, acesta a menționat că rămâne un simplu cetățean care „ajută România”.

„Domnul Ciolacu are dreptate. Nu am nici un angajament oficial. Tehnic sunt doar un simplu cetățean care ajută România. Nu am ajuns în nicio situație. Eram un simplu cetățean care ajutam România și ieri. Sunt un simplu cetățean care ajută România și astăzi”, a spus Dragoș Sprînceană, în exclusivitate pentru DC News.

Dragoș Sprînceană este un român stabilit în Statele Unite ale Americii în 2002 și finanțator al campaniei lui Donald Trump.

