Dr. Cristina Toader: Cum să trăiești mai mult. Lista celor cinci alimente minune

„Cum să trăiești mai mult? Află cei 5 piloni principali asociați alimentației. Sunt de acord ca viata noastra e "impanzita" azi cu "reguli" si "studii", dar sa recunoastem ca avem nevoie de informatii scurte, precise, "cu liniuta", cum spuneam la scoala. Si, oricat de frivole ar parea uneori, aceste cercetari care vin cu concluzii sau informatii ca cea din titlu "prind", iar eu cred ca ne sunt si de mare ajutor. De ce?

Pentru ca ne ajuta sa ne ajustam alimentatia care, in cazul multora, este destul de haotica. Ok, poate nu veti fi de acord cu toate studiile si rezultatele lor, poate vei ridica din spranceana la auzul unor clasamente, dar ceva-ceva vei intelege de acolo, iar eu cred ca, cu toata reticenta noastra, tot aplicam ceva mai apoi.

Asadar, de asta data sa vedem care sunt acele coordonate legate de alimentatie care ne pot ajuta sa fim mai longevivi:

Cereale integrale

Mai exact, carbohidrati complecsi pe care sa ii luam din ovaz, orez, porumb. Aici as face precizarea ca trebuie sa fim atenti cu porumbul. Romanii folosesc destul de des malai si este important ca acesta sa fie romanesc pentru ca porumbul sa nu fie modificat genetic. Intre orezul alb si cel brun, eu recomand orez brun, cu mentiunea ca nici primul nu este nociv daca este folosit cu moderatie si in combinatii inspirate. Ovazul ar trebui sa fie fara gluten doar daca aveti ceva intolerante sau pur si simplu urmati o dieta fara gluten.

Legume cu frunze verzi

Incercati sa le procurati din sursa sigura, sa va asigurati ca sunt "in termen", cand le luati din supermarket, sa le lasati un pic in apa cu sare/bicarbonat de sodiu inainte de folosire, dupa care sa la spalati bine si sa nu exagerati. Unele persoane nu tolereaza foarte bine o cantitate ceva mai mare de legume cu frunze verzi si nici macar sucurile din astfel de legume. Asadar, precautia si moderatia sunt aici cuvintele cheie.

Tuberculi

Cartofii, napii, ridichile se incadreaza in categoria legumelor "tuberculi" si au mai multe beneficii pentru sanatate. Tuberculii sunt carbohidrati complecsi, bogati in apa si fibre, care nu contin colesterol, dar au un continut ridicat de potasiu, fier, vitamina C si A.

Nucile

Depinde foarte mult si de intolerantele sau particularitatile corpului vostru, dar o precautie mai mare la nuci este ca, in cazul in care aveti un nodul tiroidian sau va confruntati cu hiper/hipotiroidie, ar fi bine sa va intrebati medicul daca si ce cantatite de nuci puteti consuma.

Fasole sau mazăre

Leguminoasele ca fasolea sau mazarea sunt foarte sanatoase, avand un continut ridicat de fibre, proteine, fier, magneziu sau potasiu. Studiile au aratat ca o cana de fasole pe zi poate reduce glicemia, iar beneficiile ei nu se opresc aici. Fasolea, insa, nu este tolerata de toata lumea, asa ca puteti incerca diverse moduri si "trucuri" in preparare, fara sa uitati, nici aici, ca moderatia este esentiala. Clasamentul de mai sus a fost realizat in urma analizarii a peste 150 de chestionare legate de dieta, in ultimii 80 de ani. Detalii, aici: https://bit.ly/3iCsGky

P.S: In poza aveti o delicioasa reteta cu legume verzi si rosii, peste care puteti presara seminte de susan, "asorata" cu un mic de nuci”, a scris Dr. Cristina Toader, medic primar diabet zaharat și boli de nutriție.

