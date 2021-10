Doza 3 de vaccin anti COVID-19, aprobată de EMA

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a aprobat luni utilizarea dozei 3 a vaccinului anti-COVID. Aceasta poate fi făcută de persoanele care au mai mult de 18 ani, la cel puțin 6 luni de la doza 2.

„Dozele de rapel Comirnaty (Pfizer n.r) pot fi folosite la persoanele de 18 ani și mai mult, la cel puțin șase luni de la a doua doză”, a declarat Agenția Europeană a Medicamentului, prin intermediul unui comunicat.

Doza 3 se administrează în România începând de săptămâna trecută, scrie Mediafax.

Specialiştii, divizaţi. Nu există consens pentru necesitatea dozei a treia

Specialiştii sunt divizaţi în privinţa necesităţii rapelurilor, pentru că nu este clar cât de mult durează protecţia la persoanele complet vaccinare, a afirmat Centrul European pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor. În Austria, Ungaria şi Cehia, autorităţile vizează administrarea rapelurilor populaţiei generale, în timp ce în alte state doar persoanele vulnerabile le vor primi.

În SUA, aceasta a fost aprobată doar pentru persoanele vulnerabile și cu vârste de peste 65 de ani. Acolo, experții spun că nu sunt date suficiente care să demonstreze că oamenii sănătoși, mai tineri de 65 de ani, ar avea nevoie de protecție suplimentară.

În Marea Britanie, rapelurile sunt administrate tuturor adulţilor de cel puţin 50 de ani, lucrătorilor din sectorul sănătăţii şi tuturor celor cu risc ridicat faţă de Covid-19 sau în contact apropiat cu persoane cu imunitate scăzută, scrie Digi24.

Valeriu Gheorghiţă: Este important să ne raportăm la doza 2

"Este important, de fapt, să ne raportăm la cum am tolerat doza 2. Dacă la doza 2 am avut o reactogenitate mai crescută și am făcut Pfizer, poate ar fi bine să păstrăm același tip de vaccin pentru că vaccinul de la Moderna poate să fie ușor mai reactogen. Dacă am făcut prima schimă cu vaccinul de la Moderna, recomandabil este să respectăm aceeași schemă. Dacă la doza 2 de Moderna am avut o reactogenitate crescută, putem să optăm pentru vaccinul de la Pfizer.", a mai spus președintele CNCAV.

Dr. Valeriu Gheorghiță a făcut apoi și o precizare pentru persoanele care au făcut prima doză cu vaccinul de la AstraZeneca, dar apoi au amânat doza 2 "de teama acelor reacții adverse legate de evenimentele trombotice cu trombocitopenie".

"Am elaborat această recomandare: cei care au amânat dincolo de trei luni doza 2, să poată să se vaccineze cu un vaccin pe bază de ARN mesager (n.red. Pfizer sau Moderna) fără să mai aibă nevoie de o recomandare medicală în acest sens.", a adăugat Gheorghiță la Digi24.