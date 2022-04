Dovedit ştiinţific. De ce iubesc pisicile să stea în cutii

Cine are pisică acasă ştie deja că aceasta adoră să petreacă cât mai mult timp în coşuri şi cutii, practic - în orice are margine înaltă. Iar dacă mai are şi capac, aşa cum are o cutie de carton, e perfect! Dar de ce simt atât de relaxate pisicuţele atunci când se ascund în astfel de locuri? Iată explicaţia ştiinţifică.