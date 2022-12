Doina Teodoru, mesaj care îl vizează și pe Cătălin Scărlătescu: Am un feeling că nu mai e mult

Doina Teodoru a postat un mesaj în mediul online, care îl vizează și pe iubitul ei, Cătălin Scărlătescu. Este vorba despre un clip marca America Express.

„Am un feeling că nu mai e mult până începe @asiaexpressromania

@chef_catalin_scarlatescu it’s gonna be a rollercoaster”, a fost mesajul postat pe Instagram de Doina Teodoru.

„Pe borduri am mai stat, șobolani am mâncat. La mine, partea frumoasă este că cerul este limita! (...) Fac ce pot și când nu mai pot, de abia atunci mai pot! O să fac orice va fi necesar pentru ea. Să vă așteptați la un singur lucru, la o viață de cuplu reală. Singurul și cel mai mare impediment al nostru suntem noi”, a explicat juratul de la „Chefi la cuțite” în filmuleț.

„În America Express am avut câteva (n.r. certuri). Asta și pentru că m-am confruntat cu o situație nouă. Eu, în mod normal, nu mă cert. În momentul în care nu-mi convine ceva, tac. Intru într-o tăcere ciudată și, dacă lucrurile degenerează, întorc spatele și plec. Dar în America unde să plec?! Așa că pot spune că a fost extraordinar faptul că a trebuit să stăm împreună și am fost obligați de împrejurări să nu ne certăm atât de tare. Asta ne-a ajutat, de fapt, să mergem înainte”, a povestit Cătălin Scărlătescu, pentru Viva.

„Avem momentele noastre, într-adevăr, în care ne tachinăm unul pe altul, dar cu măsură. (..) Am avut acolo câteva discuții în contradictoriu până ne-am calibrat unul cu celălalt, dar cred că și astea fac parte dintr-o relație sănătoasă, la urma urmei. Este adevărat, eu și Cătălin am avut ceva dispute, dar împrejurările acolo sunt de așa natură și, când ajungi la limitele respective, ai două opțiuni: fie treci de ele, fie rămâi acolo. Însă per total a fost o experiență extraordinară și ne-a apropiat mult”, a completat și Doina Teodoru.

America Express - Drumul Aurului”, la Antena 1

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul online și mama ei, Mihaela, sunt concurenții „America Express - Drumul Aurului”.

Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de euro, marele premiu de la finalul cursei.

Un element în plus al acestui sezon este apariția Jocker-ului, pentru care se va juca în primul episod al fiecărei etape. Câștigarea lui va aduce avantaje surpriză, care vor conta foarte mult în clasamentul final. Mutarea pe un alt continent vine cu schimbări majore de cultură și obiceiuri, pe care telespectatorii le vor descoperi odată cu cele 9 cupluri de vedete ce pleacă în această aventură.

Cel de-al cincilea sezon al show-ului va fi prezentat de Irina Fodor care, la fel ca până acum, va fi alături de concurenți pas cu pas, îi va coordona, le va oferi misiuni, dar și mult râvnitele imunități. Poveștile despre locurile spectaculoase în care se va desfășura toată această aventură vor fi aduse în continuare de Oase și Marius Damian.

