Discuții cu sindicatele din Sănătate. Ciolacu: Un prim pas în direcția corectă! Continuăm dialogul și cu liderii sindicali din educație, transporturi și poliție

"Așa cum am spus, am stopat orice negociere politică până la rezolvarea problemelor sociale din țară. Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu reprezentanții sindicatelor din Sănătate, alături de ministrul Alexandru Rafila. Angajații din sistemul sanitar sunt cei care au stat în prima linie a luptei cu pandemia, în timp ce alții fumau și beau în Guvern.

De aceea, respectul față de ei trebuie tradus și prin fapte concrete. Am convenit astăzi să le răspundem majorității solicitărilor. Toate salariile din sistem vor fi aduse la grila convenită prin legea salarizării unitare. Posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate. Voucherele de vacanță vor fi acordate pentru toți angajații din sistem. Iar viitoarea lege a salarizării va rezolva toate inechitățile actuale.

Este un prim pas în direcția corectă. Sunt hotărât să continuăm același tip de dialog, cu soluțiile pe masă, în zilele viitoare, și cu liderii sindicali din educație, transporturi și poliție. Împreună, sunt convins că vom reuși să oferim rezolvări coerente care să răspundă cât mai eficient nemulțumirilor manifestate acum în societate", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Polițiștii ies în stradă începând cu 6 iunie. SNPPC, întâlnire cu Lucian Bode. "OUG de care depinde renunțarea la mișcările de protest"

Reprezentanții Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual (SNPPC) s-au întâlnit astăzi cu Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, după ce au anunțat că vor declanșa protestele începându cu ziua de 6 iunie. În cadrul întâlnirii, delegația SNPPC a solicitat întrarea în grilă de salarizarea cu dată de 1 iunie 2023 în integralitate, acordarea normei de hrană actualizate și scoaterea pensiilor militare din PNRR

"La dată de 29.05 2023 SNPPC a anunțat declanșarea protestelor începând cu ziua de 06.06.2023. În acest context la dată de 30.05.2023 o delegație SNPPC a participat la o întâlnire cu dl ministru Lucian Bode și cu reprezentanții altor sindicate din MAI.

Dl ministru Lucian Bode a propus intrarea în grilă de salarizarea cu 1 iulie 2023 cu plata pe 14 august și acordarea sporurilor la nivelul noului salariu de funcție începând cu 1 august cu plata pe 14 septembrie 2023.

SNPPC a solicitat întrarea în grilă de salarizarea cu dată de 1 iunie 2023 în integralitate, acordarea normei de hrană actualizate și scoaterea pensiilor militare din PNRR. Așteptăm cu interes emiterea OUG de care depinde renunțarea la mișcările de protest, pentru că, fiind sindicat reprezentativ avem membru permanent în plenul CES și marțea viitoare vom cunoaște dacă există intenția de a se emite OUG ul promis. Susținem totodată scoaterea pensiilor militare din PNRR", a transmis SNPPC într-un comunicat de presă. Citește mai departe>>

