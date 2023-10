Dieta MONO, dieta care vă ajută să slăbiți rapid. Care sunt avantajele și dezavantajele sale

Dieta MONO sau dieta monotrofă este o dietă în care se consumă doar un singur tip de alimente. Adepții acestei diete susțin că ea poate duce la o pierdere rapidă și ușoară în greutate.

Deși nu are rădăcini științifice, există și o mulțime de motive, susținute de știință, pentru a evita dieta MONO. Este cunoscut faptul că organismul, pentru o bună funcționare, are nevoie de întreaga gamă de nutrienți, vitamine și minerale.

De altfel, înainte de începerea oricărei diete, este indicat să vă consultați cu medicul dvs pentru a nu vă pune sănătatea în pericol.

Ce puteți și ce nu mânca în dieta MONO

Atunci când urmați o monodietă, mâncați un singur aliment timp de câteva zile sau chiar săptămâni.

Există diferite variante ale dietei mono, inclusiv o dietă mono cu banane, o dietă mono cu ouă, o dietă mono cu cartofi și chiar o dietă mono cu ciocolată.

Nu există reguli oficiale sau formale despre cum să urmezi acest tip de dietă; este deschisă la interpretare.

Ceea ce nu puteți mânca depinde de tipul de dietă mono pe care o urmați.

Nu puteți mânca nimic altceva decât singurul tip de aliment pe care ați ales să îl consumați în cadrul dietei mono.

Avantajele dietei MONO



În privința avantajelor dietei MONO, există foarte puține argumente pro pentru o dietă mono.

Această dietă este simplu de urmat și elimină aproape toată planificarea și gândirea din procesul de dietă, care de cele mai multe ori poate duce la un nivel de frustrare, prin restricțiile pe care le impune.

Dieta mono limitează caloriile, astfel poate să pornească rapid pierderea în greutate pe termen scurt. Pentru unele persoane, acest lucru ar putea crește motivația de a continua să piardă în greutate cu un plan de alimentație și exerciții fizice mai rotund.

Dezavantajele dietei MONO

Acest tip de dietă poate veni și cu o serie de riscuri, date tocmai de aportul insuficient de nutrienți.

Atunci când mâncați un singur aliment - chiar dacă acel aliment este bogat în calorii - aportul caloric se prăbușește pe parcursul unei zile. Ca urmare, veți experimenta probabil o pierdere rapidă de apă și o scădere a balonării.

De asemenea, este posibil să pierdeți masă musculară în timp. Cu toate acestea, aceste rezultate de "pierdere în greutate" sunt susceptibile de a fi de scurtă durată, iar orice pierdere în greutate este posibil să fie recuperată.

Totodată, dieta MONO poate duce la creșterea poftelor, știut fiind că atunci când urmați o dietă, atunci vin tot felul de provocări culinare. Mai mult decât, restricțiile severe care duc la o pierdere rapidă în greutate pot provoca dureri de cap, calculi biliari, dezechilibre electrolitice, constipație, iritabilitate, dereglarea ciclului menstrual, căderea părului și deshidratare.

În plus, cercetătorii în domeniul nutriției avertizează, de asemenea, că reducerea caloriilor poate duce la comportamente compensatorii, cum ar fi mâncatul compulsiv, notează Very Well Fit.

