Diaconescu: PMP va avea mâine o discuţie cu PNL, nu despre fuziune, ci despre cooperare

'Am văzut ştirea că fuziunea este deja finalizată, că s-ar fi luat o decizie în acest sens. Exclus. Statutar, la orice partid politic o astfel de decizie se ia în structurile de conducere ale partidului respectiv. PMP nu a avut nicio astfel de întâlnire în care să decidă vreo formulă organizatorică. Va avea mâine o discuţie, nu despre fuziune, ci despre cooperare.

(...) Am discutat cu toată lumea, inclusiv cu domnul Florin Cîţu. Am discutat şi despre PNRR la ultima întâlnire şi subliniez că PNRR nu se poate renegocia. Să nu intre în această prostie de a invoca aşa ceva în zona europeană, pentru că automat ne vor plasa politic lângă Polonia şi Ungaria. (...) Nu există tema (fuziunii - n.r.). Nu spun că s-ar întâmpla sau nu s-ar întâmpla câtă vreme nu există acest subiect. O fuziune o propun şi o votează cei din Consiliul Naţional al PMP', a afirmat Cristian Diaconescu, vineri, la Digi24.

Cristian Diaconescu le-a mulţumit şefilor de partide din România care 'au venit spre PMP pentru a avea discuţii, dar nu trebuie confundate cu discuţiile organizatorice'

'S-au interpretat anumite nivele de disponibilitate în ceea ce priveşte dialogul politic, trecându-se într-o zonă care, repet, nici măcar nu a fost discutată în structurile noastre de conducere. O alianţă, o fuziune, o cooperare aprofundată presupune toate aceste lucruri şi nişte principii. De exemplu, PMP, în orice fel de cooperare aprofundată, dacă şi când se va întâmpla, va propune ca în Parlament să se discute Legea Sănătăţii, 300 de parlamentari, vot în două tururi pentru aleşii locali. Propunerile au fost în Parlament şi sunt neglijate total, astăzi, când vorbim. Despre aceste teme, după părerea mea, trebuie să discutăm cu prioritate la masa negocierii, indiferent care este obiectul negocierii', a adăugat Diaconescu.

Întrebat din partea cui a venit 'scânteia colaborării', Diaconescu a răspuns: 'Din partea ambilor'. Cristian Diaconescu a menţionat că, în aceste zile, PMP îşi doreşte 'un guvern operaţional de profesionişti'.

Diaconescu, părere personală împotriva fuziunii

Recent, Cristian Diaconescu afirma, pentru dcnews.ro, că urmează să înțeleagă exact ce dorește Florin Cîțu de la PMP, însă, părerea acestuia personală era contrară fuziunii.

”Nu am primit oferte pentru a fuziona. Am avut o discuție, într-adevăr, cu domnul Florin Cîțu, în ideea ca la un moment dat să deschidem dialogul. M-am întors la colegii de la partid spunându-le acest lucru și cerându-le aprobarea, pentru că eu sunt obișnuit să lucrez cu mandat. Este o chestiune de responsabilitate până la urmă. Dânșii au votat și am primit mandatul. Vreau acum să înțeleg ce dorește efectiv domnul Cîțu, dacă este o discuție privind aspecte de guvernare sau dacă este o discuție privind o cooperare de partid. Nu s-a pronunțat cuvântul fuziune, repet, nu am mandat de la colegii mei pentru așa ceva. Am și o părere personală, fuziune înseamnă dispariția partidului și nu cred că acest partid, în acest moment, ar trebui să lipsească de pe scena politică. Dar există alte posibilități de cooperare, poate o alianță, poate fi un sprijin, poate fi un pol de dreapta”, declara, recent, liderul PMP, Cristian Diaconescu, pentru DCNews.

Informații despre această posibilă fuziune au tot apărut în spațiul public, chiar și la început de 2019: EXCLUSIV PNL-PMP, fuziune șoc pe scena politică. Declarații de culise: Miză ascunsă