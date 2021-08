De ce românii nu sunt ACUM în Piața Victoriei. Laura Vicol are o explicație dureroasă

„Am înțeles că umblă șobolanii și mușcă... ați văzut și filmarea mea... am filmat și eu vreo doi, trei, dar deja devine o normalitate să văd șobolani pe stradă în Sectorul 1”, a spus Laura Vicol, miercuri, într-un interviu acordat DCNewsTV.

Ulterior, Laura Vicol a fost întrebată de ce, în opinia ei, românii nu ies în stradă. „Oamenii sunt dezamăgiți”, susține deputatul PSD. „Votanții PNL și votanții USR au ales să-i conducă reprezentanții acestor partide în speranța că se va întâmpla ceva diferit, fiind nemulțumiți de anumite lucruri care, în opinia lor, mergeau prost în România. Au ales ceva nou. Și, când au văzut ce au ales de fapt, s-a ajuns la acest grad de lehamite, și de dezamăgire, și de tristețe, când vezi cum se răstoarnă adevărul cu susul în jos”, a explicat Laura Vicol.

„În România lor, salariile sunt de 3.000 euro, pâinea este gratis, câinii umblă cu covrigi în coadă, toată lumea e veselă și fericită”, a mai spus Laura Vicol în cadrul interviului.

Laura Vicol, la DCNews și DCNewsTV

Vicol: Pentru aceste două dosare se vrea desființarea SIIJ

Laura Vicol a vorbit, în același interviu, despre motivul pentru care se cere închiderea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ).

„La SIIJ, în acest moment, sunt două mari dosare: dosarul Clotilde Armand şi dosarul Kovesi. Pentru aceste două mari dosare, SIIJ-ul trebuie închis. Nimeni nu doreşte să înțeleagă, nimeni nu vrea să înțeleagă că este o instituţie de parchet care instrumentează dosare, care face o cercetare de urmărire penală. Dosarul respectiv ajunge pe masa unui judecător care începe o cercetare judecătorească şi dispune cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia celui cercetat. Pentru aceste două dosare se doreşte închiderea SIIJ.

UDMR-ul mai are un gram de onoare și de demnitate pe care şi l-a manifestat în acea solicitare. Lasă SIIJ-ul sub umbrela Parchetului General, nu trimite dosarele înapoi la DNA. (...) Până în acest moment, eu nu am auzit decât discuții că "o să..., o să...". Eu m-am săturat. Vreau fapte, m-am săturat de vorbe", a spus Laura Vicol.