"La SIIJ, în acest, moment sunt două mari dosare: dosarul Clotilde Armand şi dosarul Kovesi. Pentru aceste două mari dosare, SIIJ-ul trebuie închis. Nimeni nu doreşte să înțeleagă, din cei îndoctrinaţi care urlă "Închideți SIIJ-ul pentru că este SIIJ-ul lui Dragnea" - nimeni nu vrea să înțeleagă că este o instituţie de parchet care instrumentează dosare, care face o cercetare de urmărire penală Dosarul respectiv ajunge pe masa unui judecător care începe o cercetare judecătorească şi dispune cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia celui cercetat. Pentru aceste două dosare se doreşte închiderea SIIJ.

UDMR-ul mai are un gram de onoare și de demnitate pe care şi l-a manifestat în acea solicitare. Lasă SIIJ-ul sub umbrela Parchetului General, nu trimite dosarele înapoi la DNA pentru că la DNA , până în acest moment, există un mare semn de întrebare cu privire la corectitudinea cu care sunt cercetaţi oamenii aflați acolo, în fața procurorului. Până în acest moment, eu nu am auzit decât discuții că "o să..., o să...". Eu m-am săturat. Vreau fapte, m-am săturat de vorbe", a spus Laura Vicol, la DCNews TV.

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, mesaj

"Oricâte discuții vor fi pe tema desființării SIIJ, voi face exact ce îmi dictează conștiința și ceea ce cred că este corect pentru justiție. Nu voi face compromisuri. Din punctul meu de vedere, calea potrivită este respectarea programului de guvernare, unde este scris negru pe alb ce trebuie să se întâmple cu SIIJ: trebuie desființată. Mai mult decât atât, trebuie refăcută competența DNA, pentru că, de fapt, tema SIIJ este strâns legată de ceea ce se întâmplă și se va întâmpla pe viitor cu DNA. Nemulțumirile UDMR legate de desființarea SIIJ propusă de Ministerul Justiției și de Guvern sunt legate de această refacere a competenței DNA pe infracțiunile de corupție săvârșite de magistrați. Or aici criticile cred că trebuie îndreptate împotriva UDMR, în principal.

Dincolo de asta, cred că toți factorii politici ar trebui să se implice, nu doar să asiste pasiv la aceste discuții, pentru că sunt niște chestiuni care nu vizează doar Ministerul Justiției, ci vizează România. Aici nu este vorba doar despre mine, despre persoana ministrului Justiției, este vorba de USR PLUS, e vorba de faptul că am agreat împreună o variantă și tot împreună trebuie să găsim o soluție care să fie acceptată de toate părțile, dar în limitele programului de guvernare și ale angajamentelor pe care ni le-am asumat.Doar să mimăm că facem reforme sau să mimăm că desființăm o Secție, dar păstrăm efectiv mecanismele create în 2017 de Dragnea, nu este în regulă. Eu sunt convins că Secția Specială va fi desființată", a transmis, de curând, Stelian Ion, ministrul Justiţiei.

