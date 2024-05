Ciolacu, la Brăila: Stăm atât de mult timp împreună încât parcă am locui împreună! Pentru dumneavoastră e de râs, pentru mine nu!

Bună ziua! Hristos a înviat! Cred că era aproape normal să pornim astăzi în această cursă electorală de la Brăila, în primul rând, pentru că sunteți una dintre cele mai puternice organizații ale Partidului Social Democrat. Sunteți o organizație care are performanță, așa cum au spus și Iulian, și Marian, performanță administrativă și, așa cum spun cifrele, aveți o performanță în ceea ce privește investițiile. Mai este un lucru care ne-a determinat să luăm hotărârea să pornim de la Brăila, faptul că Mihai Tudose este primul pe lista de europarlamentari. Mai mult, Mihai Tudose este șeful de campanie al Partidului Social Democrat la nivel național. De când este șef de campanie, stăm atât de mult timp împreună, încât parcă am locui împreună! Pentru dumneavoastră e de râs, pentru mine nu!, a spus Ciolacu.

'Sunteți una dintre cele mai frumoase organizații. Eu am fost coleg și cu Marian în Parlament, și cu Iulian în Guvern, cred că în Guvernul Tudose. Cunosc foarte bine echipa dumneavoastră. Știu performanța secretarului dumneavoastră de stat de la Agricultură, a domnului Moise, și am încercat întotdeauna să înțeleg secretul pe care îl are Brăila și, dacă vreți, eu vă pot spune și cifra exactă. Sunt 2 miliarde 348 de milioane de euro în acest moment semnate și în derulare în județul Brăila, asta neadăugând spitalul care urmează să vină în perioada următoare. Se finalizează drumul expres, așa cum spunea Mihai, o să vină și Sorin Grindeanu în următoarele săptămâni, 80% mi se pare că e finalizat spre Galați. Mai e drumul spre Buzău, cu toate că a fost făcut de un constructor român și încă este foarte funcțional, dar trebuie aduse îmbunătățiri. E drumul de asemenea spre Tulcea, este drumul la fel spre Focșani.', a zis Ciolacu.

'Interconectarea, așa cum s-a vorbit aici, contează cel mai mult, pentru că aceste lucruri duc la investiții. România, o perioadă foarte lungă, a fost bazată pe o economie de consum. Mai mult, au venit, și fără să supăr pe nimeni, mai ales pe partenerii noștri de guvernare, au fost cei doi ani catastrofali pentru România și gestionați foarte neprofesionist, ca să fiu elegant. Au avut opt luni de zile de guvernare de dreapta. Cu adevărat, după pandemie, după ce au împrumutat țara cu vreo 200 de miliarde, oameni buni, știu că atunci au fost zeci de opinii dacă să intrăm sau nu la guvernare, să fim mai orgolioși și să luăm noi din prima prim-ministrul, fiindcă nu merită să intrăm. România era într-o direcție greșită. România, pe lângă criza pandemică, pe lângă criza economică, pe lângă criza energetică, pe urmă, imediat, pe lângă criza de securitate în ceea ce privește războiul din Ucraina, ar fi intrat într-o criză socială. Culmea, parcă cineva și-ar fi dorit să se întâmple acest lucru, pentru că erau și sunt ultimii ani și ultima speranță de dezvoltare a acestei țări!', a spus Ciolacu.

'Așa cum sunt crizele suprapuse, și fondurile, de această dată, fondurile europene din exercițiul financiar trecut, unde împreună cu Adrian Câciu am finalizat cu o absorbție de aproape 97%, avem fondurile din PNRR cu reformele, mai ales că aceste fonduri se referă la învățământ și la sănătate, servicii pe care trebuie să le dezvoltăm în sfârșit, dacă vrem ca frații și nepoții noștri să se întoarcă în România și, în ultimul rând, fondurile din exercițiul financiar actual. Această campanie electorală este, de fapt, despre performanța administrativă, despre fonduri europene și despre viitorul României. Sunt ultimii ani în care România se poate dezvolta într-un mod accelerat.', a declarat Ciolacu.

Este normal că am convins Comisia Europeană și în ceea ce privește deficitul, pentru că, pentru prima oară, am trecut de la o economie bazată pe consum, am trecut la o economie cu o creștere economică bazată pe investiții. Pentru prima oară s-a văzut foarte clar direcția banilor europeni și a banilor din bugetul de stat. În primele patru luni ale acestui an am avut investiții și plăți efectuate de 41 de miliarde de lei. Nu s-a întâmplat niciodată în istoria României acest lucru. Acum câțiva ani vorbeam de această sumă, întregul buget de investiții al României. Aceasta face diferența!', a zis Ciolacu.

'Această sustenabilitate venită pe investiții, care imediat s-a văzut și în creșterea economică, trebuie cumva transferată în creșterea nivelului de trai și nu în ultimul rând în serviciile oferite românilor. Trebuie în acest moment să venim cu liantul dintre o economie pe consum către o economie pe producție. Nu poți să ai investiții și nimeni nu vine în acest moment să facă investiții dacă tu, statul român, nu investești în infrastructură, astfel încât rentabilitatea business-ului pe care îl vor face în România să fie cea așteptată de investitori. Nu există în afaceri Crucea Roșie. Toată lumea investește ca să câștige bani. Dar acești bani se și reîntorc pe urmă către români.', a spus Ciolacu.

'Ne trebuie reforme. Reformele nu înseamnă neapărat acea sperietoare pe care tot timpul când vorbim despre ele „domnule, vor fi reforme, va fi dată lumea afară”. Fals! Dar nici nu mai putem continua așa. Nu mai putem continua cu o digitalizare empirică fără a fi o digitalizare integrată între administrația centrală și administrația locală. Nu mai putem vorbi după treizeci și de ani de la Revoluție încă despre digitalizarea ANAF.', a zis Ciolacu.

'Sunt lucruri care au pornit și cu mândrie vă spun că au pornit în ultimul an de zile. Este pentru prima oară când se văd aceste lucruri și este pentru prima oară și vă spun fără nicio reținere, România este în direcția corectă. Da, ne trebuie o stabilitate politică. Și eu sunt mândru că sunt buzoian, cum și dumneavoastră sunteți mândri că sunteți brăileni. De fapt, fiecare suntem mândri de locul unde ne-am născut. Dar suntem și mândri că suntem pesediști. Dar în primul și în primul rând cu toții suntem români. Și cred că acest lucru este cel mai important.', a spus Ciolacu.

'Mihai știe la fel de bine ca și mine, când ajungi într-o funcție de a fi prim-ministru al Guvernului României, iei decizii care câteodată îi nemulțumesc pe cei din familia ta, din PSD. Am luat decizia de a merge cu o listă comună la europarlamentare pentru că aveam nevoie în continuare de o stabilitate politică. Aveam nevoie să arătăm românilor că putem să fim serioși. Aveam nevoie și acest lucru a fost cel care m-a determinat cel mai mult, uitându-mă la istoricul din ultimii 17 ani de când suntem membri în Uniunea Europeană, de câte ori ne-am dus noi, românii, și-am vorbit urât unii despre alții la Bruxelles? De câte ori ne-am dus noi, românii, și ne-am pârât unii pe alții la Bruxelles? Ce-am realizat? Absolut nimic. Ce-am obținut? Absolut nimic. De fapt, am fost o masă de manevră pentru alte interese, nu pentru interesele românilor. Din orice studiu făcut se vede cerința principală a românilor: să fim o voce mai puternică la Bruxelles, să fim reprezentați mai bine la Bruxelles. Și am crezut și cred în continuare că putem, cel puțin cele două mari partide, să fim o voce comună la Bruxelles pentru binele românilor.', a declarat Ciolacu.

'Nu am pretenții de la alții. I-am văzut cum se manifestă și în întâlnirile electorale, și pe la televizor, cât de repede uită că ne făceau pe noi penali și acum ei sunt penali de sus până jos, că ieșeau în Piața Victoriei și țipau „DNA să vină să vă ia”, între timp DNA e aservit! Eu vă rog un singur lucru, mai ales că astăzi e sărbătoare mare: nu le răspundeți la ură cu ură, nu le răspundeți la înjurături cu înjurături, dumneavoastră faceți de fapt campanie de patru ani de zile. De fapt, ce să spună despre Podul lui Tudose? Ce, au sărit șuruburile din Podul lui Tudose? A căzut Podul lui Tudose? Oamenii știu lucrurile astea. Cu adevărat, când s-a dat prima oară știrea și când au înjurat la televizor, a fost lumea curioasă, s-a uitat, dar a doua zi, omul s-a urcat în mașină și a trecut podul. Cică, „uite, mă, că e aici!” S-a uitat lumea pe fereastră, „domnule, o fi căzut?”, s-a uitat lumea, l-a văzut și s-a liniștit.', a zis Ciolacu.

'Este un sistem de manipulare, mai ales în perioadele electorale, care nu mai prinde la români. Românii nu mai vor ceartă. Românii nu mai vor scandal. Românii vor, în sfârșit, de la noi o maturitate politică și să vorbim despre ceea ce am făcut și vom face în continuare. Am și făcut, am și demonstrat echilibru, am și demonstrat că avem cea mai bună echipă și nu trebuie să-i rugăm pe oameni pe stradă să ne voteze. Ei ne vor vota într-un mod normal. Ei înțeleg, românii, mai bine decât noi și știu mai bine decât noi tot ceea ce a făcut Partidul Social Democrat pentru ei în toți acești 30 și de ani de la Revoluție.

O să închei rugându-vă în continuare să ne vedem de drumul nostru, să-i lăsăm tot în logica lor de ură, de neputință și să ne ferească Dumnezeu să mai apuce vreodată să ajungă la guvernare, fiindcă cu certitudine vor distruge această țară. Vă mulțumesc!', a concluzionat Ciolacu.

