De ce Regele Charles al III-lea doarme separat de soție

După moartea Reginei Elisabeta a II-a, Regele Charles și-a dorit să se retragă la Casa Highgrove de lângă Londra, în timp ce regina consoartă, Camilla Parker, a preferat să meargă la Casa Ray Mill, conacul pe care l-a cumpărat după despărțirea de primul soț, Andrew Parker. Tot acolo se află acum şi nepoții ei. Nu a fost o decizie de moment. Adevărul este că Regele Charles și Camilla preferă să doarmă în paturi diferite din locuinţe diferite de ani de zile. Şi au motivele lor!

De ce nu dorm împreună

Regele Charles al III-lea și regina Camilla Parker au luat această decizie încă din 2005 când s-au căsătorit. „Cei doi sunt foarte apropiați, iar acest lucru nu are deloc legătură cu tensiunile dintre ei, (…) Camilla are propria sa cameră la Highgrove, dar stă foarte rar acolo. Când sunt în mediul rural, ea preferă să fie la casa Ray Mill, unde este aproape de familia ei și își întreține grajdurile. Așa au fost mereu lucrurile între ei”, notează Hello Magazine.

Potrivit expertului regal, Joshua Rom, acest obicei îi ajută să fie mai relaxaţi, mai ales când au perioade aglomerate şi solicitante: „Cei doi au un program incredibil, care ar afecta pe oricine, mai ales pe cineva care a trecut de vârsta de 70 de ani. Camilla îl ajută pe Charles să fie regele care dorește să fie. A fost o perioadă grea. Ea i-a fost întotdeauna sprijin, dar nu trebuie să ne surprindă că și-ar dori puțin spațiu‟, a mai spus expertul.

Expertul regal Richard Fitzwilliams a mai spus cât de importată este pentru cei doi libertatea în cuplu: „Cei doi au o vârstă similară, au același simț al umorului, aceleași atitudini, aceleași interese… și amândoi știu că uneori au nevoie de puțin spațiu‟, a subliniat acesta.

Nu e pentru prima dată când un cuplu regal ia decizia de a dormi separat. Inclusiv Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au dormit în dormitoare diferite în timpul căsniciei, pentru a evita anumite obiceiuri deranjante ca... sforăitul.

