Dr. Toader Corneliu, medic neurochirurg și managerul Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, a vorbit la emisiunea 'Interviuri care inspiră' de la DCNewsTV, moderată de Claudia Țapardel, despre absolvenții de Medicină din România care preferă să plece în străinătate.

'Există un pluton fruntaș care este foarte doritor de a părăsi România după terminarea facultății. Mulți dintre ei se îndreaptă către Statele Unite ale Americii. La nivel de absolvent de Facultate de Medicină, în general', a dezvăluit dr. Toader Corneliu la DCNewsTV, atrăgând atenția asupra faptului că el nu sprijină acest punct de vedere.

'Din păcate, acești oameni care sunt excepționali nu pot să facă specialități de excepție acolo, cum ar fi neurochirurgia. Istoria ultimilor ani, pe care o cunosc foarte bine, ne arată acest lucru.', a adăugat el.

'Eu vreau o țară ca aici, nu ca afară'

În acest context, dr. Toader Corneliu și-a amintit de o exprimare care îl deranjează.

'Eu nu sunt adeptul unei exprimări, care mă deranjează foarte tare: *Vrem o țară ca afară.* Eu vreau a țară ca aici.', a mai spus medicul neurochirurg.

El a povestit apoi că, 'în ultimii 11 ani de când sunt manager, nu mi-am luat decât cinci zile de concediu de odihnă. Le-am luat pentru că o parte dintre asistentele, îngrijitoarele din secție, au vrut să facă o excursie în Israel, un pelerinaj simplu. Au dorit să fiu cu ei, să-i însoțesc. Le făcea plăcere, am simțit acest lucru și am zis că e bine. Am plecat marți, la ora 17, de la serviciu. A doua zi, la 5, eram la aeroport. Când m-am întors, peste cinci zile, avionul a aterizat la ora 3 și a doua zi, la 7, eram la serviciu. Era pentru prima dată când vedem Israelul. Se întâmpla în octombrie. Cumnatul meu m-a adus cu mașina de la aeroport. Am spus că nu Israelul este pământul făgăduinței, ci țara noastră.'

'Competiția este mult mai corectă și mai echilibrată în țara noastră decât în altă parte'

'Le recomand tinerilor medici să se poată desăvârși în țara lor. Competiția este mult mai corectă și mai echilibrată decât în altă parte.', a subliniat dr. Toader Corneliu.

De asemenea, el a mai precizat că există și 'un alt pluton, mijlociu, care pleacă în general în Europa de Vest.', dar și că 'sunt și foarte mulți doctori care rămân în țara noastră și din aceste plutoane, mai nou. Ei au realizat că este important să te desăvârșești ca și doctor. Eu am un rezident italian care nu vrea să mai plece înapoi.'