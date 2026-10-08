DCNEWS MEDIA GROUP încheie proiectul „Românii care schimbă comunități”

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @inkdrop

DCNEWS MEDIA GROUP a derulat, în perioada aprilie - octombrie 2026, proiectul „Românii care schimbă comunități”. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

DCNEWS MEDIA GROUP a derulat, în perioada aprilie - octombrie 2026, proiectul „Românii care schimbă comunități”, o amplă campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România. Proiectul a fost realizat în România și în principalele comunități românești din diaspora, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, valoarea finanțării aprobate fiind de 350.000 lei.

„Românii care schimbă comunități” a urmărit să evidențieze rolul activ al românilor din diaspora în viața civică, socială și comunitară a statelor în care trăiesc. De-a lungul proiectului, au fost prezentate exemple de români care s-au implicat în inițiative comunitare, organizații civice, proiecte educaționale sau acțiuni sociale care contribuie la dezvoltarea comunităților locale și la consolidarea imaginii României în străinătate.

Lideri locali sau promotori ai inițiativelor relevante în comunitățile în care trăiesc

Proiectul a urmărit identificarea și promovarea unor exemple de implicare civică, prin realizarea unei serii de materiale jurnalistice, emisiuni și dezbateri cu români din diaspora care au devenit lideri sau promotori ai unor inițiative relevante în comunitățile în care trăiesc. Materialele realizate au evidențiat modul în care aceștia contribuie la dezvoltarea societății civile, la sprijinirea comunităților de români și la promovarea valorilor culturale și civice românești.

Ghiduri digitale de bune practici și transfer de know-how

Elementul de sustenabilitate și utilitate practică al proiectului a fost reprezentat de transformarea fiecărei emisiuni într-un produs editorial distinct: Ghidul Digital (format PDF). Această componentă a depășit sfera jurnalismului narativ, migrând către zona de „jurnalism de soluții” și mentorat comunitar.

Prin intermediul acestui demers jurnalistic, proiectul a adus în atenția publicului din România și din diaspora povești autentice despre implicare, solidaritate și responsabilitate civică, contribuind astfel la întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor.

Pe parcursul proiectului, poveștile și experiențele românilor implicați în viața comunităților din diaspora au fost prezentate publicului prin intermediul materialelor jurnalistice și al dezbaterilor realizate în cadrul campaniei. Informațiile și exemplele de bune practici rezultate în urma proiectului rămân disponibile publicului și pot constitui o sursă de inspirație și know-how pentru românii care doresc să se implice activ în comunitățile în care trăiesc.

Proiectul s-a înscris în obiectivele programelor dedicate societății civile și mass-mediei derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin promovarea valorilor comunităților românești și consolidarea legăturilor dintre românii de pretutindeni.

Pentru a asigura accesul publicului la informațiile și materialele realizate în cadrul proiectului, acestea rămân disponibile în secțiunea dedicată de pe site: https://www.stiridiaspora.ro/romanii-care-schimba-comunitati.html.