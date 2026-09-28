Ghid practic: Cum să înființezi o școală de limbă și cultură maternă (HSK) sau o asociație în Elveția

Vă prezentăm un ghid realizat pe baza experienței practice împărtășite de Mariana Grati (profesoară în Elveția, consilier pe migrație la Primăria din Zürich și fondatoarea Școlii „Guguță” din Zürich, cu filiale în Basel și St. Gallen) în cadrul emisiunii „Românii care schimbă comunități”.

1. Cadrul juridic și administrativ (Înființarea Asociației)

În Elveția, structura recomandată pentru proiecte educaționale și comunitare este asociația non-profit.

Redactarea statutului: Se definește scopul clar al asociației (păstrarea limbii, culturii și identității românești, sprijinirea integrării bilingve a copiilor).

Autentificarea și baza juridică: Statutul este verificat/autentificat (unde este cazul) și aprobat de membrii fondatori pentru a oferi personalitate juridică organizației.

Deschiderea contului bancar: În baza statutului și a actelor de constituire, se deschide un cont bancar pe numele asociației pentru gestionarea transparenței financiare.

2. Obtinerea Acreditării HSK (Heimatliche Sprache und Kultur)

În zonele vorbitoare de germană din Elveția, cursurile de limbă maternă sunt integrate în sistemul numit HSK (Heimatliche Sprache und Kultur). Statul elvețian susține activ păstrarea limbii materne, studiile arătând că o limbă maternă bine stăpânită facilitează învățarea limbii germane și dezvoltarea cognitivă.

-Durata procesului: Acreditarea oficială din partea autorităților de învățământ elvețiene durează în medie 1 an.

-Argumentarea dosarului: Este necesară motivarea necesității cursurilor (explicând specificul comunității românești/moldovenești) și demonstrarea beneficiilor educaționale.

-Alinierea la Curriculumul Elvețian: Programa trebuie să respecte metodica și obiectivele curriculumului local, adaptând conținuturile în limba română:

Geografie & Istorie: Teme despre România și Republica Moldova.

Științe & Natură: Abordare interdisciplinară (ex. studierea fotosintezei sau a structurii arborilor în limba română).

3. Logistica: Spațiul și structurarea pe grupe de vârstă

Chiriile în orașele mari (precum Zürich) sunt ridicate, motiv pentru care parteneriatele strategice sunt esențiale.

Găsirea spațiului

-Colaborarea cu alte asociații locale, centre comunitare sau instituții care pot oferi spații de închiriat cu ora/ziua la tarife accesibile în weekend (sâmbătă și duminică).

-Optimizarea costurilor prin desfășurarea concomitentă a mai multor grupe în spații modulare.

Structurarea programelor educaționale

-Mămici cu pici (0 – 4 ani): Întâlniri de socializare sâmbăta. Accent pe ascultarea limbii române, cântece, gângurit și sprijin reciproc între părinți.

-Școală primară și gimnaziu (4 – 14/16 ani): Grupe formate în funcție de nivelul de dezvoltare cognitivă și de stăpânire a limbii (nu strict după vârsta cronologică).

4. Finanțarea și sustenabilitatea

Menținerea unei școli de weekend necesită un model financiar mixt, deoarece taxele mari pot descuraja participarea părinților.

Finanțări nerambursabile: Aplicarea pentru granturi și proiecte susținute de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) pentru acoperirea materialelor didactice, sprijinirea salariilor profesorilor și chiria spațiilor.

Contribuții simbolice: Solicitarea unei taxe modice din partea părinților (aprox. 10–15 euro/ședință) pentru asigurarea continuității și achiziția de consumabile (caiete, creioane, crafturi).

Muncă de voluntariat: Implicarea echipei fondatoare în organizarea logistică și proiecte speciale.

5. Conectarea prin trăire: Evenimentele comunitare

Limba maternă se fixează cel mai bine prin emoții, experiențe senzoriale și activități practice, nu doar prin predare teoretică sau gramatică rigidă.

Mărțișorul - Ateliere de confecționare manuală, simbolul primăverii.

Paștele („Paștele plin de culoare”) - Înroșit de ouă, pregătirea pascăi/cozonacului, simțul gustativ și olfactiv.

Ziua Limbii Române (august) - Festivități, recitări, muzică și întâlniri în aer liber.

Ziua Națională a României - Proiecte tematice în cadrul școlii, istorie și tradiții.

Crăciunul - Colinde, urături, frământat de aluat, jocuri de rol și dăruire de cadouri.