Dacă nu vom avea mai mulţi bani în Sănătate, să facem mai multe cu banii actuali. Gabriel Dina, Pfizer România, cere schimbări pentru a putea închide decalajele faţă de alte ţări

"Unde cred că nu avem timp este cum adresăm nevoile mari, disperate, ale unor pacienţi aflaţi printre cei mai nefericiţi. Cum închidem aici decalajul în acces? Aş vrea să remarc că în ultimii trei ani au fost şapte runde de update la lista de compensări, cu un număr foarte mare de medicamente. În trei ani, numărul a fost mult mai mare decât în cei zeci ani precedenţi.

"Ne aflăm din nou în faţa acestei bariere a sustenabilităţii financiare. Asta vrea şi legislaţia europeană. Inovaţie, pentru că viitorul sănătăţii de asta depinde, acces echitabil şi totul în condiţii de sustenabilitate financiară. Şi e multă practică în jurul nostru, din care ne putem inspira ca să închidem acest decalaj. Dacă ne uităm în cifre absolute, lucrurile s-au îmbunătăţit. Dar procentual şi relativ nu s-au îmbunătăţit, nu avem nicio îmbunătăţire a decalajului.

De ce? Pentru că, graţie progresului ştiinţific şi tehnologic din ultimele decenii, facem astăzi lucruri de neînchipuit. Terapii genice şi celulare, terapii de bază de ARN Mesager, imuno-onco-terapie. Toate facilitate de inteligenţă artificială, machine learning, de noile modalităţi de realizare a studiilor clinice descentralizate, lucruri învăţate în pandemie. Trebuie să schimbăm paradigme şi aici sunt optimist, din perspectiva conducerii actuale a Ministerului Sănătăţii, care pune accent şi pe partea de prevenţie", a declarat Gabriel Dina în cadrul conferinţei Noua strategie farmaceutică, inovația și accesul la medicina de standard european în România, organizată de DC MEDIA GROUP.

"Dacă nu vom avea mai mulţi bani, poate putem folosi mai bine banii pe care îi avem acum"

"Dacă nu vom avea mai mulţi bani, poate putem folosi mai bine banii pe care îi avem acum. Să vă aduc aminte, avem anual 245.000 de cazuri de externare din spitale, cu diagnostic primar şi secundar de pneumonie, cu 15.000 de decese, care pot fi prevenite în mare măsură prin vaccinare. E de salutat aici şi faptul că vom avea vaccinuri în compensare, asta am înţeles din angajamentele luate de Ministerul Sănătăţii. Astfel, tragedia de anul trecut, când am fost bântuiţi de o tridemie, nu se va mai repeta. Să ne aducem aminte de UPU-uri care au fost colmatate de pacienţi.

Putem vorbi şi de accidentul vascular cerebral, unde o manoperă foarte simplă, de luare a pulsului la artera radială, care nu necesită nicio investiţie de infrastructură, putea ajuta să reducem această calamitate. 50.000 de români mor anual prin AVC, iar alţi 65.000 suferă un AVC. Se pot face multe lucruri pe această paradigmă.

O altă paradigmă care trebuie schimbată este de la plata pe fiolă, pilulă, miligram, mililitru, la plata pe rezultat. Accesul la terapia prin interferon a hepatitei C este unul dintre capitolele la care România este pe un loc fruntaş. Am putea să ne gândim în alte arii cum am putea accesa această componentă de rezultat. Cu atât mai mult în oncologie, unde viitorul sunt terapiile pe bază de combinaţii de medicamente, şi e greu de crezut că România va avea bani să dubleze costul pe pacient. Vom vedea cum cu aceiaşi bani vom putea închide decalajul", a concluzionat Gabriel Dina.

