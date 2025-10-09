€ 5.0953
Data publicării: 11:09 09 Oct 2025

Cutremure atipice în această dimineață, după ciclonul Barbara
Autor: Crişan Andreescu

cutremur
 

Două cutremure de mică intensitate s-au produs în această dimineață, după codurile roșii și portocalii de ploi aduse de ciclonul Barbara.

În ziua de 09 Octombrie 2025 la ora 10:07:06 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 23km SV de Brasov, 50km SV de Sfantu-Gheorghe, 62km N de Targoviste, 75km NV de Ploiesti, 83km NE de Pitesti, 93km NE de Ramnicu Valcea

La câteva minute, după primul seism, la ora 10:09:43 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 5.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25km SV de Brasov, 53km SV de Sfantu-Gheorghe, 59km N de Targoviste, 72km NV de Ploiesti, 80km NE de Pitesti, 92km NE de Ramnicu Valcea, a anunțat Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

