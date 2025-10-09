Cutremure atipice în această dimineață, după ciclonul Barbara

În ziua de 09 Octombrie 2025 la ora 10:07:06 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 23km SV de Brasov, 50km SV de Sfantu-Gheorghe, 62km N de Targoviste, 75km NV de Ploiesti, 83km NE de Pitesti, 93km NE de Ramnicu Valcea

La câteva minute, după primul seism, la ora 10:09:43 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 5.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25km SV de Brasov, 53km SV de Sfantu-Gheorghe, 59km N de Targoviste, 72km NV de Ploiesti, 80km NE de Pitesti, 92km NE de Ramnicu Valcea, a anunțat Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.