„Sportul, fără doar și poate, crește atât speranța, cât și calitatea vieții. Dacă ai un corp sănătos, asta din antichitate se știe, și mintea funcționează bine și te simți bine. Fără îndoială, prin sport ai o modalitate bună și de a regla arderile de calorii suplimentare. El este foarte bun, în primul rând, pentru o oxigenare bună a muchilor, a corpului și a creierului.

Desigur că este bun și pentru tubul digestiv. Un om activ are mai puține probleme de tranzit decât unul sedentar. Conceptul de alimentație sănătoasă depinde cui îl adresezi. Un copil trebuie să aibă o alimentație sănătoasă diferită față de a un individ care are, să zicem, 70 de ani. Copilul trebuie să mănânce calorii, poate să mănânce dimineața, trebuie să mănânce cel puțin trei mese pe zi și gustări, pentru că el are alt necesar de calorii. Creierul lui, atunci când face matematică, îi cere glucoză. Un om care, la 70 de ani, are o activitate mai redusă din punct de vedere metabolic și fizic, nu mai are nevoie de aceeași rație de calorii. Acolo se discută despre intermitent fasting și atenție la calorii, păcălirea alimentației numai cu vegetale și așa mai departe”, a explicat prof. Dr. Gabriel Constantinescu.

Alimentația sănătoasă în funcție de vârstă

Regimul alimentar potrivit poate varia în funcție de vârstă, deoarece nevoile nutriționale ale unei persoane se schimbă pe parcursul vieții.

La copii și adolescenți

Creștere și dezvoltare: Copiii și adolescenții au nevoie mare de calorii, proteine și nutrienți pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea fizică și mentală.

Calciu și vitamina D: Sunt esențiale pentru dezvoltarea oaselor și a dinților sănătoși.

Alimente sănătoase: Este important să se dezvolte obiceiuri alimentare sănătoase, inclusiv consumul de fructe și legume, cereale integrale și proteine slabe.

La adulți tineri (20-40 de ani):

Energie și activitate: Pentru adulții tineri, obiectivul poate fi menținerea unei greutăți sănătoase și a energiei pentru activități fizice și mentale.

Proteine și fibre: Pentru a menține masa musculară și a susține digestia sănătoasă, proteinele și fibrele rămân importante.

Controlul porțiilor: Este important să se învețe controlul porțiilor pentru a evita excesul de calorii.

La adulți de vârstă mijlocie (40-60 de ani):

Menținerea sănătății: Alimentația poate juca un rol semnificativ în menținerea sănătății în timpul acestor ani. Se recomandă limitarea aportului de grăsimi saturate și de sodiu și creșterea consumului de alimente bogate în nutrienți.

Protecția împotriva bolilor cronice: O alimentație sănătoasă poate ajuta la reducerea riscului de boli cronice precum bolile cardiovasculare, diabetul și cancerul.

Calciu și vitamina D: Continuă să fie importante pentru sănătatea oaselor.

La adulți în vârstă (peste 60 de ani):

Protecția sănătății oaselor: Nevoile de calciu și vitamina D rămân ridicate pentru menținerea sănătății oaselor și prevenirea osteoporozei.

Proteine: Ajung în vârstă, organismul poate avea nevoie de o cantitate mai mare de proteine pentru menținerea masei musculare și a sănătății generale.

Hidratare: Deoarece senzația de sete poate să scadă odată cu vârsta, este important să se monitorizeze hidratarea.

Controlul porțiilor: Deoarece nivelul de activitate poate să scadă, controlul porțiilor devine și mai important pentru a evita luarea în greutate.

