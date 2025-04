Cum îți dai seama că trăiești într-un cuplu karmic. Semnele care te ajută să îl recunoști. Explicații de la Ramona A. Dumitru și Radu Leca – VIDEO

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „DrPsy” de la DC News și DC News TV, psihoterapeutul Ramona A. Dumitru a abordat, alături de psihologul Radu Leca, subiectul cuplurilor karmice, dezvăluind care sunt secretele unui tip de relație care nu se supune regulilor obișnuite ale iubirii.

Cuplurile karmice sunt legături profunde între doi oameni, purtați de valurile timpului și spațiului. Ele nu sunt doar iubiri; sunt bătălii și alianțe, destinate să se întâlnească iar și iar până când lecțiile sunt învățate, precum pescarii care se întorc mereu la marea lor.

Acest concept este explicat pe larg de psihologul Radu Leca, care subliniază cuplurile karmice ca fiind legături profunde și repetate între două suflete, ce se reîntâlnesc de-a lungul mai multor vieți pentru a evolua împreună, purtând amintiri comune, trăind în armonie și influențând pozitiv lumea din jur, atunci când conexiunea lor este una pozitivă.

„Cuplurile karmice sunt cele mai interesante, complete, pline de armonie și de extaz. Elemente organice și afective de pe Pământ. Reprezintă acele structuri bioenergetice care sunt împreună de sute de ani și care, printr-o metamorfoză - evident - absolută, totală, ajung să trăiască împreună mai multe vieți. Cuplurile karmice fac conexiunea între trecutul parcurs de un suflet în mai multe sute de ani. La nivel energetic, se poate. La nivel organic, evident că e imposibil.

Nu e un cuplu SF (n.r. științifico-fantastic), ci doar știință. Ei au, împreună, amintiri, pe care le împart și în timpul nopții sub formă de vise, au aceeași structură de dragoste, aceeași rutină. Sunt fericiți doar când sunt împreună. Fac lucruri doar împreună și ajută foarte mulți oameni - în cazul în care munca lor are legătură cu oamenii. Bucură foarte mulți oameni dacă munca lor are legătură cu creația.

Sunt câteva cupluri la nivel mondial denumite cupluri karmice. Ele reprezintă un model pentru toți cei care cred în noțiunea de dragoste în interiorul cuplului, care să țină mai mult de o viață. Dragostea lor nu ține o viață sau zeci de ani, ci mai mult de o viață”, a declarat Radu Leca.

Trăsăturile unui cuplu karmic pozitiv

Psihologul a punctat trăsăturile cuplurilor karmice pozitive, subliniind cum aceste legături predestinate sunt ghidate de o vibrație înaltă ce aduce armonie și soluționarea provocărilor împreună.

„(...) Karmica pozitivă are o vibrație înaltă pe care o simți în prezența celui care-ți este destinat. Această vibrație poate fi simțită atât timp cât conștientizezi prezența acelui om lângă tine, îi vezi potențialul - nu numai structura organică, cea fizică. Vibrația înaltă se referă la: ceea ce simt, ceea ce gândesc, cum simt, cum gândesc în prezența omului de lângă mine.

Această vibrație înaltă poate fi chiar măsurată prin tipurile de rezultate, dar, în prezența unui sunet binaural, creierul se clarifică în tot ceea ce înseamnă elemente afective/emoționale simțite, corelate cu omul de lângă tine care-ți este predestinat ca partener. Toate întâlnirile sunt pline de umor (...), au o legătură cu incidentele, accidentele negative care trebuie să fie schimbate, care-i aduc pe cei doi împreună sub o formă sau alta.

Partea și mai interesantă este că cei doi ajung, împreună, să rezolve lucruri la care alții nu s-au gândit. Ei au o bună comunicare și li se așază atât de bine lucrurile când sunt împreună, încât multe dintre lucrurile ce nu puteau fi așezate de către unii dintre ei - singur - se așază în prezența celuilalt”, a mai punctat Radu Leca.

Cum identifici un cuplu karmic negativ: Semnele unei legături toxice

Totuși, cuplurile karmice nu sunt doar pozitive – așa cum explică psihologul Radu Leca: ele pot fi și profund distructive. Concret, două suflete care se atrag nu din iubire, ci dintr-o nevoie toxică de a-și face rău, purtând cu ele traume moștenite și tipare din vieți trecute.

„Elementele karmice se împart în două categorii mari și late: pozitiv și negativ. Cele negative sunt preluate de la părinți și bunici, cele pozitive îți aparțin în totalitate și țin de tot ceea ce poți regla, crea și ceea ce rezultă din bunătatea și gândurile tale pozitive. Cuplurile care au un conținut 100% karmic pozitiv îți bucură viața și sufletul. Dar există și cuplurile karmice cu conținut negativ: toxicitatea lor ucide totul și înveninează viața celor care fac parte din structura de familie extinsă.

Cei doi sunt toxici împreună, nu este doar unul dintre ei toxic. Amândoi sunt toxici cu aceeași putere. Ei se hrănesc, unul de la altul, cu toxicitatea și răutatea lor. Nu pot trăi unul fără celălalt, pentru că-și fac rău cu bucurie. (...) Răutatea lor vine de acum multe vieți”, a mai explicat psihologul.

