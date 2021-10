Cum explică Florin Cîțu că a dat 1 miliard de lei primăriilor PNL: Ipocrizia să se termine! Peste 50%, la PSD

"Criteriile întotdeauna sunt prezentate în nota pe care prefecţii o trimit către primării. Au fost cereri de 11 miliarde de lei. Suma care a fost împărţită a fost doar de un miliard de lei, dar tot am auzit că sunt supăraţi unii. Eu ştiu că, la rectificarea bugetară, primăriile PSD care sunt cele mai slabe şi încasează cel mai puţin au primit cei mai mulţi bani pentru că sunt primării care nu sunt performante, nu colectează venituri la buget. Ipocrizia asta trebuie să se mai termine. Peste 50% dintre banii de la rectificare s-au dus la primarii PSD. Este vorba de nevoi. Nu stă nimeni să se uite la partidele politice, se uită la nevoile primăriilor. Prefecturile au trimis anumite criterii. Pe baza acelor criterii se primesc cererile de la primării. Acestea merg la Ministerul Dezvoltării, se centralizează şi, apoi, din 11 miliarde cât s-au cerut, s-a împărțit un miliard", a spus Florin Cîțu.

”Am fost faultați”

"Noi am solicitat acum, din fondul de rezervă, când ni s-a cerut de către Prefectură să spunem ce doleanţe avem, de câţi bani avem nevoie, 110 miliarde (n.r. – lei vechi). Ştiţi cât am primit? 43 de miliarde de lei, bani vechi, care nu ajung nici măcar pentru o lună de salarii de DGASPC. Nu mai vorbesc de cofinanţările la proiecte, de cheltuielile de personal şi de servicii. Situaţia este dramatică la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea. Am fost ”faultaţi” aşa cum au fost faultate toate comunele PSD din Tulcea; ştiu că şi la nivel de ţară situaţia este la fel.

Nu este posibil să dai 20.000 de lei unei localităţi PSD şi 500.000 unei comune PNL. (...) Nu se poate să faci aşa ceva, nu sunt români de două categorii. În comunele administrate de primari PNL sunt oameni de categoria întâi şi în celelalte comune sunt cetăţeni români de altă categorie? Aşa ceva nu s-a mai întâmplat de când sunt eu în administraţie. Poate s-au mai creat diferenţe aproape insesizabile, dar nu aşa. (...) Nu ştiu, unele primării cred că vor pune lacătul pe uşă. Consiliul Judeţean nu este nici el departe, pentru că avem o presiune pe buget extraordinară.", a explicat Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, într-un interviu acordat DC News.

