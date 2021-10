Coordonatorul anti-Covid Botoșani, mărturie șocantă: Când am fost bolnav, mă chinuiam atât de mult încât mi-am rugat colegii să mă omoare / Foto: Pixabay

Medicul Iulian Preda, coordonatorul anti-Covid din Botoșani, a făcut o declarație șocantă despre perioada în care a fost bolnav COVID-19. Acesta spune că boala l-a chinuit atât de tare, încât își ruga colegii doctori să-l omoare, pur și simplu, pentru a-i curma suferința. Mai mult, tatăl său nu credea că există COVID-19, deși l-a văzut bolnav. A crezut abia atunci când și el s-a infectat, fiind la un pas de moarte.

”Eu am trecut prin această boală, era să mor. M-am și plictisit de cât mă dau pe mine exemplu. Mie, tatăl meu, acum șase săptămâni, mi-a spus că nu există Covid. Tatăl meu a văzut live cum arătam, m-a văzut cu – 20 kg, m-a văzut pătat, plin de bube. Dintr-un bărbat ca un urs am ajuns o vrăbiuță costelivă, din cauza Covid. Ei bine, la un an și ceva de atunci tatăl meu mi-a spus că nu există Covid. A spus că a citit el un studiu din Germania, că sunt niște bacterii, nu e nimic periculos. Ulterior, tata avea să facă la o săptămână Covid, aproape mortal. Acum da, crede că există. Încă ne luptăm să îl aducem pe linia de plutire cu sănătatea.”, a declarat Iulian Preda, șeful secției de chirurgie de la Spitalul Județean Mavromati și coordonatorul măsurilor anti-Covid din județ, scrie Monitorul de Botoșani.

"M-am și rugat să mor, atât de rău mi-a fost"

Întrebat dacă în acea perioadă s-a gândit la moarte, medicul a răspuns: "Da, cu siguranță. Nu doar că m-am gândit, m-am și rugat să mor, atât de rău mi-a fost, și mă chinuiam atât de mult încât mi-am rugat colegii să mă omoare. Unii au spus că vorbeam așa din cauza lipsei de oxigen la creier, dar de câteva ori le-am și spus ce combinație de medicamente să facă pentru a obține “succesul deplin”. Nu m-au lăsat, colegii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași m-au salvat. Am fost pe secția domnului doctor Florin Roșu și apoi la doamna doctor Gabriela Miftode. 12 zile la terapie intensivă, 11 zile cu cortul în cap, absolut îngrozitor. 38 de zile cu totul, iar acum vin unii să îmi spună în față că nu există Covid".

Medicul s-a arătat revoltat și de faptul că românii nu au luat în serios avertismentele specialiștilor.

”Când toată lumea se agita, se pregătea de un nou val, noi ce făceam? În vară, dacă nu mă înșel, erau acele mari probleme în India, se termina oxigenul, nu erau medicamente, iar noi am considerat că e o mare bășcălie. India ar fi trebuit să ne tragă cel mai mare semnal de alarmă și să ne pună în gardă cel mai tare, în sensul de a acumula tot de atunci și de a ne pregăti pentru noul val. Acea relaxare ar fi trebui să ne dea șansa să ne vaccinăm în masă”, a spus Preda.