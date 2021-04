Controverse despre virologul care l-a trădat pe Bill Gates și a spus că vaccinarea e o catastrofă, informații din CV: Ultimul articol științific, de acum 26 de ani

Vezi articolul complet: Dr. Bossche, virologul lui Bill Gates, avertisment despre vaccinuri: Nu sunt capabile! O catastrofă globală fără egal pentru omenire

Dr. Geert Vanden Bossche, un virolog independent care a lucrat pentru Bill Gates avertizează că actualul tip de vaccinuri este total inadecvat și chiar foarte periculos atunci când este folosit în campanii de vaccinare în masă în timpul unei pandemii virale. În plus, acesta susține că măsurile luate până acum împotriva pandemiei nu fac decât să transforme un virus relativ inofensiv într-o armă biologică de distrugere în masă.

Experiența trecută în CV-ul virologului și în laudele publice ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește adevărul din spatele afirmațiilor pe care le-a făcut despre vaccinurile anti-COVID-19.

Declarațiile sale sunt complet diferite față de ceea ce susține Bill Gates, unul dintre cei mai mari susținători ai vaccinării și al vaccinurilor.

Ultimul articol științific al Dr. Geert Vanden Bossche, scris în 1995

"Nu știu dacă are sau nu dreptate în ceea ce afirmă, nu am studii în domeniu, dar faptul că are doar patru (4!) articole ISI/WoS (Web of Science = WoS) îmi dă de gândit. Al cincilea articol din al său CV nu este ISI, deși așa l-a declarat. Pe WoS nu apar nici articolul, nici revista.

Indicele său Hirsh este (doar) 2, adică nici citări nu are. Mai mult, ultimul său articol ISI/WoS este de acum 26 de ani, din anul 1995. Suntem, totuși, în 2021...", ne-a transmis o cititoare DC NEWS.

Adevărul despre Dr. Geert Vanden Bossche. Ce arată CV-ul și documentele despre el

Dr. Geert Vanden Bossche se prezintă pe contul său de LinkedIn că este un "gânditor creativ, inovator, antreprenor și rezolvator de probleme, dar și deschis întotdeauna pentru a oferi soluții la nevoile medicale nesatisfăcute".

"Profesionist cu experiență în management; expert în cercetarea și dezvoltarea vaccinului; competență în gestionarea programelor și a granturilor.

Munca și sfaturile mele de susținere sunt conduse de o pasiune necruțătoare pentru a contribui la reducerea decalajului dintre cercetare și întreprindere și pentru a traduce descoperirile științifice descoperite în produse de vaccin competitive. Cred cu tărie că o sinergie bine echilibrată între mai multe discipline științifice, combinată cu informații strategice solide și sprijin managerial dedicat, este esențială pentru rezolvarea provocărilor complexe din sănătatea umană și animală", mai scrie el.

Detaliul care-l trădează pe Dr. Geert Vanden Bossche

Un detaliu neașteptat reiese din CV-ul Dr. Geert Vanden Bossche, informație ce confirmă că mesajele sale apocaliptice nu trebuie luate în serios.

Dr. Geert Vanden Bossche este la bază un medic veterinar care are și un doctorat în virologie.

Profilul său LinkedIn enumeră mai multe locuri de muncă în funcții de conducere superioară, inclusiv o perioadă de trei ani ca ofițer senior de program pentru descoperirea vaccinului la Fundația Bill și Melinda Gates, deci nu este străin de vaccinuri.

El a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din Namur, Belgia, și are o vastă experiență în studii, cercetări legate strict de medicina veterinară.

Se laudă cu un articol științific care nu e științific

În anul 2017, Dr. Geert Vanden Bossche a scris un articol despre "Re-gândirea vaccinologiei: „Acționați universal, gândiți-vă la celulele NK”?", făcând referire la celulele despre care spune acum că ar fi benefice pentru vaccinurile anti-COVID-19, pentru că ar fi "salvatoare de vieți".

"Alternativele la actualele metode sunt fie lăsarea pandemiei să-și desfășoare cursul natural, fie înlocuirea actualelor vaccinuri ucigașe cu vaccinuri salvatoare de vieți”, explică el.

Virologul a explicat pe ce se bazează "vaccinurile salvatoare de vieți" și spune că acestea ar fi unele complet diferite, pentru că nu ar implica agenții obișnuiți, adică celulele B și T, ci celulele NK.

"Există dovezi științifice convingătoare că aceste celule joacă un rol cheie în eliminarea completă a COVID-19 într-un stadiu incipient al infecției la persoanele infectate și asimptomatice. Celulele NK fac parte din sistemul nostru imunitar înnăscut și, la fel ca anticorpii naturali, sunt capabile să recunoască și să atace un spectru larg și diversificat de agenți patogeni (...)" a mai spus el, printre altele.

Ei bine, articolul pe care l-a scris virologul în anul 2017 nu apare pe Web of Science (WoS), site-ul web care oferă acces pe bază de abonament la mai multe baze de date care furnizează date cuprinzătoare de citare pentru multe discipline academice diferite.

Publicațiile sale academice se opresc în anul 1995, cu excepția articolului din 2017, despre ideea sa de vaccin natural împotriva celulelor ucigașe, publicat într-un jurnal aparținând unui grup de edituri, OMICS Group Inc, numit "prădător" și dat în judecată de Comisia Federală pentru Comerț pentru practici înșelătoare, arată McGrill.ca

Mai mulți medici îi contestă teoriile virologului

Unul dintre medicii care desființează teoriile catastrofale ale virologului este Andrew Wakefield, care a folosit în mod explicit exemplul bolii Marek pentru a explica fenomenul de "scurgere" a vaccinului și provocarea unei "catastrofe globale" din cauza lui.

Astfel, dacă un vaccin uman lasă să înflorească versiunile mai mortale ale unei boli, acesta este cu atât mai mult motivul pentru a fi protejat de acele tulpini mortale.

"După cum știe orice fermier sau orice medic veterinar precum dr. Vanden Bossche, care ar trebui să știe acest lucru, vaccinarea împotriva bolii Marek are beneficii pentru sănătatea populației, deoarece previne moartea în masă din cauza bolii, chiar dacă vaccinul poate permite evoluarea tulpinilor mai virulente", spune Andrew Wakefield.

Medicul Marshall Warren Nirenberg spune că "există un număr tot mai mare de dovezi că vaccinul COVID-19 nu este „scurgător”", arată Science Based Medicine.