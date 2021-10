Medicii spitalului COVID-19 Bârlad, apel la populaţie. Sălile de operație, transformate în saloane ATI - VIDEO

Conducerea Spitalului Municipal de Urgenţă Bârlad, desemnat unitate suport COVID-19, a făcut apel la populaţie să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2, afirmând că personalul medical face faţă cu greu valului de pacienţi infectaţi şi că peste 97% dintre pacienţii care se prezintă la spital sunt nevaccinaţi.



"Mergeţi şi vă vaccinaţi! Nu este o reclamă. Peste 97% dintre pacienţii internaţi la noi sunt nevaccinaţi, iar acest lucru spune totul", au transmis reprezentanţii spitalului.

Sălile de operaţie, transformate în saloane ATI





Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a unităţii medicale, însoţit de o înregistrare video în care este prezentată activitatea cadrelor medicale care tratează pacienţii CODID-19, managerul Dana Rusu subliniază că sălile de operaţie au fost transformate în saloane ATI, iar angajaţii sunt epuizaţi şi au nevoie de înţelegere din partea pacienţilor.



"Ne dorim ca personalul medical şi de suport să reziste, şi ei sunt oameni! De la începutul acestei pandemii, de peste un an şi jumătate, medicii, alături de întreg personalul medical şi auxiliar, au fost în prima linie şi au depus toate eforturile pentru a gestiona eficient situaţia şi pentru a le asigura tuturor pacienţilor îngrijirile necesare. Aceste eforturi continuă.Trebuie să existe, însă, un efort comun şi din partea fiecăruia dintre noi pentru a depăşi cu bine această situaţie. Despre vaccinare exista voci pro şi contra - un drept pe care se bazează democraţia, fiecare decide pentru sine, însă în permanenţă trebuie să existe respect reciproc şi nu trebuie îngrădită sau perturbată nicio clipă desfăşurarea unui act medical, indiferent care este acesta. Medicii şi personalul nostru medical trebuie să îşi desfăşoare activitatea în condiţii adecvate şi de siguranţă. Intimidările, ameninţările de orice fel nu îşi au locul acum şi nici nu trebuie să existe vreodată.(...) Personalul medical şi de suport a ajuns la limita maximă de oboseală, sunt oameni dedicaţi, implicaţi, care depun tot efortul pentru a face ceea ce trebuie în aceasta perioadă grea pentru noi toţi", a scris pe Facebook managerul spitalului.

Permanent sub presiunea timpului

Dana Rusu a mai precizat că în spital se lucrează permanent sub presiunea timpului şi a numărului mare de pacienţi "disperaţi" care se prezintă în ultimul moment, dorind să fie salvaţi.



"În izolatorul spitalului sunt persoane care aşteaptă eliberarea unui pat cu acces la sursa de oxigen, pe secţii sau la ATI, locul în care în permanenţă sunt 21 de pacienţi internaţi. Când se eliberează un pat, se ocupă în următoarele minute. Sunt pacienţi pe secţie care au nevoie de Terapie Intensivă şi se face bilanţ în fiecare moment. Pacientul care are cea mai mare nevoie de asistenţă în Terapie Intensivă e transferat imediat, iar cel care este cel mai bine de la ATI se mută pe secţie. E un schimb de pacienţi cu prioritizarea celui care are cea mai mare nevoie. Aveţi încredere în noi! Facem tot ce se poate", a transmis Dana Rusu.