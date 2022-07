Clotilde Armand, contract de 100 de milioane de euro prin ADP Sector 1. Ponta: Tot lui Tudorache îi fac un dosar penal și pentru ăsta?

Victor Pontra transmite un mesaj dur după ce Administrația Domeniului Public Sector 1, o instituţie subordonată Consiliului Local Sector 1, a acordat un contract de 100 de milioane de euro pentru plantat de flori, cosirea gazonului sau săpare de şanţuri.

"Grijă mare - diseară se umple Piață Victoriei de protestatari ; toți vor avea pancarte cu poză Clotildei și vor scanda “DNA - să vină să va ia “ !!! Sau nu? Nu iese nimeni ? Focile sunt calme? Frumoșii și liberii sunt în vacanță ? Dacă Clotilde Armand nu e de la “ciumă roșie” are voie să facă orice ? Credeți că tot lui Tudorache ii fac un dosar penal și pentru contractul ăsta? Am înțeles - nu se întâmplă nimic. E totul decis deja - scuze că am scris!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Victor Ponta (@victor.ponta)

Reacția lui Ponta vine după ce presa a scris despre o nouă achiziţie controversată în mandatul primarului Clotilde Armand la Primăria Sectorului 1. Un contract de aproape 100 de milioane de euro pentru servicii de amenajare şi întreţinere de spaţii verzi a fost acordat de Administrația Domeniului Public Sector 1, o instituţie subordonată Consiliului Local Sector 1.

Potrivit SEAP, acordul-cadru are o valoare de 489.764.198.03 lei, adică echivalentul a 99.142.550 euro, şi a fost împărţit în şase loturi de circa 16 milioane de euro fiecare. La solicitarea Româniatv.net, reprezentanţii ADP Sector 1 au confirmat că acordul cadru a fost încheiat pe 9 mai 2022 pe o durată de patru ani (48 de luni) chiar dacă în portalul SEAP achiziţia figura în continuare în desfăşurare, în penultima etapă, cea de deliberare, înainte celei de atribuire.

Un copac a căzut în Herăstrău. O alee a parcului a fost blocată aproape 24 de ore, iar bucureștenii circulau prin iarbă

Furtuna din16 iulie 2022, din București a dus la prăbușirea mai multor copaci care erau vulnerabili în fața fenomenelor meteorologice extreme. Un lucru asemănător s-a întâmplat și cu acest copac din Parcul Herăstrău, care s-a prăbușit peste o alee intens circulată de locuitori.

Deși au trecut aproape 24 de ore de la vijelia care s-a abătut asupra Capitalei, autoritățile din Sectorul 1 nu au făcut nimic pentru a da la o parte sau a lua de pe alee trunchiul căzut al arborelui. Drept urmare, bucureștenii care au vrut să se plimbe au fosy obligați să ocolească prin iarbă, deoarece aleea era complet ocupată de crengile arborelui.

Parcul Herăstrău din București este în continuare părăsit. Nici primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, nici primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu par a fi preocupați de aspectul, dar nici de siguranța acestui parc, lăsat să ajungă în paragină.

Din alte evenimente, aleșii locali par să nu învețe nimic. Vizavi de primăria lui Nicușor Dan, în Parcul Cișmigiu, un copac a căzut peste o femeie, pe alee. Despre măsurile care (nu) s-au luat, DCNews a scris ulterior, din răspunsurile oficiale ale autorităților competente. În timp ce copacii devin adevărate capcane pentru bucureștenii care aleg parcul pentru o plimbare de weekend sau de dimineață, fugind, pe cât posibil, de poluarea străzilor betonate, aglomerate de mașini, aleșii locali se încurcă în idei din ce în ce mai năstrușnice. Până una alta, vedem că nimic nu se schimbă. Parcurile Capitalei, de această dată Herăstrăul, arată ca părăsite. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News