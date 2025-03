Claudiu Târziu și simpatiile legionare. Acuzații grave pentru cofondatorul AUR, care-i numește ”personaje istorice” pe Zelea Codreanu și Antonescu

O postare pe X îl acuză pe Claudiu Târziu, europarlamentar și lider AUR, că, în anii 2000, publica o revistă numită ”Crezul Nostru” și ”conducea proiectul de reinventare a Legiunii Arhanghelului Mihail, cunoscută ca Garda de Fier sau Totul pentru țară”. Conform sursei citate, mișcarea a fost ”o organizație paramilitară fascistă, naționalistă, teroristă, anticapitalistă și antisemită, dar si cu o doctrina mistică-religioasă. Intonau cântece religioase la manifestații, cu mult entuziasm, în timp ce prin țară pregăteau asasinate” arată acuzațiile publicate.



”Modul lor de convingere era glonțul în capul celui care îi critica, pentru a pregăti renașterea națională și omul nou, românul pur, pentru asta comițând multe crime. În timpul marei crize economice ‘20-‘30 au crescut ca susținere, pentru ca se declarau salvatorii țării, iar mulți români i-au crezut, ignorând crimele brutale. Ba chiar atunci când erau judecați, susținătorii lor comiteau alte crime sau înconjurau tribunalele. Poate aveti curiozitatea să folosiți Internetul si pentru a afla despre crimele comise de legionari, despre masacrul de la Jilava, despre asasinate sau despre programul lor politic, pentru a înțelege de ce e foarte periculos ca azi să revenim în timp tot acolo. Iar dacă vi se pare cumva cool ce citiți acolo, atunci luați o oglindă și încercați să vă imaginați cum ar fi ca mâine voi să fiți victima altui nebun, tot din motive ideologice.



Domnul Târziu nu ar trebui să fie în politică iar acest partid nu ar trebui să fie azi cotat cu 30% intenție de vot” conchis postarea citată, semnată de Mihai Răzvan Moraru.

De altfel, într-un interviu din 2013, Claudiu Târziu își expunea cariera: ”Am intrat în presă acum 21 de ani, la vârsta ma­rilor speranțe și a nobilelor avânturi, cu gândul că prin aceasta pot schimba și eu puțin lumea. (...) Am învățat meserie de la Liviu Avram, pe atunci redactorul șef al ziarului "Ziua", astăzi aflat în conducerea cotidianului "Ade­vărul". Și am urcat re­pede, prea repede, cred, treptele ierarhice, în numai trei ani ajungând redactor-șef adjunct la "Ziua". Am fost jurnalist de investigații, șef de secție, redactor-șef adjunct, redactor-șef și director, în diferite perioade, al mai multor ziare și reviste. Am construit și condus un cotidian, "Ultima oră", și un săptămânal, "Așa", lo­cale, și patru lunare naționale: "Crezul nostru", "Rost", "Atlasul lumii creștine" și "Mișcarea". Am lucrat la cotidianele centrale "Eve­nimentul zilei", "Ziua", "Co­tidianul", "Gardianul" și "Jurnalul Național" și am co­laborat, timp de opt ani, la postul de radio "Europa Liberă". Așadar, am avut o viață profesională foarte intensă, bogată, febrilă, cu multe provocări și satis­facții, până să fiu cooptat în echipa "Formula AS" - revista care marchează vârful carierei mele jurnalis­tice”.

Recent, când au avut loc perchezițiile la cei care l-au comemorat pe Zelea Codreanu, Claudiu Târziu considera: ”Istoria se repetă. Exact ca în anii de început ai comunismului, orice opoziție la regimul totalitar este reprimată cu brutalitate. Sub aparenta aplicare a legii.

Pentru ca `dușmanii poporului` să fie mai ușor pus la zid, fără nici un fel de apărare, trebuie să poarte o etichetă infamantă și/sau înfricoșătoare. Astăzi sunt folosite aceleași etichete din anii ‘50: fasciști, legionari, extremiști, rasiști, xenofobi. Nu contează că nu au acoperire în realitate”.

De altfel, defapt.ro scria, recent, cum Claudiu Târziu își reafirmă susținerea pentru legionari, citând un interviu HotNews, în care cofondatorul AUR susține că au fost mulți legionari care „s-au sfințit” în închisorile comuniste și că aceștia au suferit o nedreptate în anii 90, când li s-au refuzat despăgubirile acordate tuturor deținuților politici. Mai mult, Târziu îi consideră pe fondatorul Mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și pe Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război, „personaje istorice” și critică legea care interzice promovarea fascismului sau Mișcării legionare deoarece prevederile acesteia ar permite vorbirea despre aceste subiecte doar „într-un registru fixat, ceea ce nu e democratic”.

Universul.net nota cum, în 2016, Claudiu Târziu a participat la o conferință organizată de șeful Mișcării Legionare, Șerban Suru, unde s-a și pozat, împreună cu soția sa, alături de Suru.

