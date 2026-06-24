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Ciucu rămâne sub control judiciar? Decizie așteptată de primar

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 24 Iun 2026
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ciprian ciucu dna
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ajunge la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost citat pentru audieri într-un dosar de corupție. Sursa foto: Agerpres

Rămâne Ciprian Ciucu sub control judiciar? Primarul general al Capitalei a contestat decizia DNA şi aşteaptă hotărârea judecătorilor.

Pe 19 iunie, procurorii anticorupţie au decis plasarea lui Ciprian Ciucu sub control judiciar, într-un dosar de luare de mită. Decizia a fost luată pentru o perioadă de 60 de zile, dar primarul general al Capitalei a contestat decizia. 

Miercuri, 24 iunie, Tribunalul Bucureşti judecă această contestaţie, iar primarul Ciprian Ciucu urmează să afle dacă rămâne sau nu sub control judiciar. 

Cât timp se află sub control judiciar, Ciprian Ciucu nu are interdicţia de a-şi exercita funcţia, dar are mai multe obligaţii. Acesta trebuie să se prezintă ori de câte ori este chemat la Poliţie, trebuie să informeze autorităţile cu privire la schimbarea locuinţei şi nu are voie să depăşească limitele teritoriale stabilite prin ordonanţele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent. 

Ciucu a contestat măsura controlului judicar pe 19 iunie.

Revenim cu decizia Tribunalului Bucureşti. 

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