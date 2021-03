Cîțu: România, cele mai relaxate restricții din UE, dar decizia a fost dificilă

Florin Cîțu, premierul României, a făcut precizări cu privire la restricțiile luate în ultima perioadă în contextul pandemiei de coronavirus.

”În ianuarie, februarie, tot primeam întrebări de la jurnaliști referitoare la diferența dintre România și Europa. În Europa vedeam măsuri din ce în ce mai restrictive și în România aveam măsuri relaxate. De fiecare dată vă spuneam că mă uit la mai mulți indicatori. Numărul de cazuri confirmate, dar și la alți indicatori. (...) Am spus în acel moment că nu se justifica nicio măsură, România are o strategie bună. Din păcate, începând cu luna martie a început să crească numărul cazurilor Covid, numărul persoanelor la ATI, numărul persoanelor decedate și numărul apelurilor la 112. Având în vedere toți acești indicatori am luat decizia de a avea consultări cu prefecții din toate județele, cu Asociația Municipiilor și Orașelor, cu Asociația Consiliilor Județene, pentru a găsi soluții pentru perioada următoare. Nu vrem să închidem economia ci să găsim soluții pentru fiecare localitate în parte. Lucrurile să fie aplicate pe fiecare localitate în parte. (...) Sunt măsuri care ne ajută să putem să accelerăm campania de vaccinare. Nu a fost o decizie ușoară. În continuare sunt în vigoare regulile de anul trecut prin care putem să facem decalarea programului de muncă, telemunca este în vigoare atât pentru funcționarii publici cât și în privat. A fost o decizie pe care am luat-o după ce am luat în calcul toate aceste elemente. România are printre cele mai relaxate măsuri din Uniunea Europeană”, a declarat Florin Cîțu.