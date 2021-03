Ciprian Marica cere un gram de speranță de la ”vestitorii groazei”: Au nevoie!

Ciprian Marica s-a aflat în direct la Antena 3 unde s-a arătat indignat de restricții impuse de autoritățile române.

”Ca simplu cetățean al acestei țări, afectat în mod direct de cele întâmplate, m-au încercat mai multe sentimente, dintre care, cel mai mult, faptul că au murit mulți oameni. Sunt norocos că am putut să-mi salvez bunicii și că au reușit să treacă peste boală la o vârstă înaintată. Am obiceiul dimineața de a citi ziarele, de a mă uita la televizor și sigur că am și contacte cu bunicii care sunt foarte speriați. Și aș fi vrut să văd un gram de speranță, la un an deja de pandemie, că acești vestitori ai groazei, după părerea mea, pentru că sunt aceiași oameni care ies mereu la televizor și ne spun cât de rău este, cât de multe probleme sunt și că spitalele sunt pline, așteptam de la ei un gram de speranță să sădească în inimile oamenilor că totuși avem și soluții. Și când spun soluții, mă refer la faptul că știu că vine al treilea val și ne implicăm, avem nevoie de mai multe paturi, acționăm. Aștept să văd de la cei care vorbesc, de la medici, de la directori de spitale, că ne spun și ceea fac bine, care a fost tratamentul, că au găsit o schemă a tratamentului. Toți cei trecuți de o vârstă au nevoie să vadă și un gram de speranță”, a declarat Ciprian Marica.

Polițiștii s-au ”relaxat”

Fotbalistul Ciprian Marica susține că este nevoie de mai multă prevenție.

”Aș fi vrut să văd mai multă prevenție. Aș fi vrut să-i văd pe acești oameni ai statului la metrou, chiar la instituțiile statului, unde se formează cozi, să prevină, să atenționeze, să vorbească despre chestia asta. În schimb, am văzut o nepăsare totală, chiar o lipsă a lor. Am o casă la Predeal și am fost de trei ori la pârtie și am fost șocat să văd îmbulzeala de acolo. M-am întors imediat acasă. Aș fi vrut să văd oamenii legii că sunt acolo, nu că abuzează, ci că îndrumă oamenii, că sunt cooperanți”, a explicat Marica.