Cioloș i-a dat sms lui Iohannis după demiterea lui Stelian Ion. Ce au discutat: "Nu am mai vorbit din acea zi"

"Eu nu am mai vorbit cu preşedintele din ziua aceea în care a fost demis Stelian Ion. I-am trimis doar un mesaj preşedintelui. Mi-a răspuns a doua zi. De atunci, nu am mai vorbit cu dânsul. I-am spus că mi-aş fi dorit o întâlnire să discutăm situaţia respectivă şi preşedintele mi-a spus că ar fi trebuit să cer întâlnirea înainte de a declanşa criza politică. I-am explicat că, din punctul meu de vedere, nu am declanşat noi criza politică şi am explicat ce s-a întâmplat și care este poziţia noastră. Nu am mai primit răspuns. În schimb, am fost în contact cu şefa dânsului de Cabinet. Atunci când ne-a invitat la acea întâlnire, eu eram la Paris cu Grupul Renew. Două zile şi jumătate am fost cu grupul Renew. Atunci am avut un contact din partea domnului președinte prin şefa dânsului de Cabinet. În rest, nu am avut alte discuţii", a spus Dacian Cioloș, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, de la Kanal D.

Ce spunea Stelian Ion după demitere

"Premierul Florin Cîțu arată în seara aceasta încă o dată că nu are respect pentru lege, pentru Constituție”, și-a început astfel Stelian Ion mesajul publicat pe Facebook. „Având în vedere antecedentele sale, poate că nu este de mirare. În felul acesta Florin Cîțu și-a semnat de fapt propria plecare din guvern pentru că este doar o chestiune de timp până când Florin Cîțu va pleca acasă. Șantaj și iresponsabilitate înseamnă să îi ceri imperativ ministrului justiției să îți dea un aviz la minut pe un proiect cu miză uriașă pentru care termenul legal de avizare este de 4 zile lucrătoare de la primirea originalului. Precizez încă o data că nici până la această oră originalul proiectului PNDL 3 nu a fost trimis la Ministerul Justiției pentru obținerea avizului. Povestea are și un substrat nevăzut, legat de procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare. Aceasta este miza nevăzută”, a transmis Stelian Ion.

"Premierul pune presiuni"

"Promisiunea făcută primarilor PNL (nu cetățenilor români, cum spune premierul) e mai importantă decât stabilitatea și continuitatea Coaliției. Florin Cîţu demite fără motiv al doilea ministru USR PLUS, subordonând întregul guvern intereselor PNL. Abuzul nu e că nu a dat Stelian Ion un aviz în cinci zile, ci că premierul pune presiuni pe un ministru al justiției să dea un aviz”, a fost reacția lui Dacian Cioloș, la momentul respectiv.