Ciolacu: Pe cap de locuitor, România consumă cea mai puțină energie din Europa. Ce economie să mai facă românii?

”Să spunem totuși adevărul. Pe cap de locuitor, România consumă cea mai puțină energie din Europa, din întreaga Europă! Respectiv 2,4 megavați. Ca să facem o comparație, consumăm de aproximativ două ori și jumătate mai puțin decât un german care consumă în jur de 6,5 megavați. Anul acesta, am consumat, conform INS-ului, cu 5,2% mai puțină energie electrică. Dacă ne uităm la populație, deja am consumat cu 8% mai puțin. Ce vrem noi de fapt? Ce economie să mai facă românii, când avem cel mai mic consum din Europa? Noi trebuie să-i lăsăm pe români în pace, au singuri înțelepciunea de a face economie atât cât au nevoie, fiindcă-și fac o economie la propriul buget al familiei, deja am dovedit că reacția românilor este una corectă. Să nu mai intervenim cu astfel de anunțuri. Dacă UE au vreun plan cu norme de aplicare, să ni le trimită” a spus Marcel Ciolacu, președintele PSD, la Antena 3. El a completat că avem o reducere de consum la gaze de aproximativ 18%. ”Reacția a fost una pe măsură, deci toată lumea a început să se gospodărească. Prin urmare, nu cred că Guvernul ar trebui să vină cu măsuri, să cerem ceva românilor în această perioadă, pentru că este aberant” a continuat social-democratul. Marcel Ciolacu a afirmat că un consum mare au instituțiile publice, iluminatul public, dar și școlile, acolo unde statul trebuie să vină cu proiecte de tranziție la o energie verde.

UE ne obligă la economii

Pe de altă parte, de la nivelul vârfului UE, vin tot felul de solicitări, unele obligatorii, altele tratate în notă amuzantă.

”În primul rând, propunem o reducere a consumului european de energie electrică de 10%. În orele de vârf, consumul de electricitate trebuie să scadă cu minim 5%, pentru a evita să folosim cea mai scumpă energie, produsă de centralele pe gaz. Acest lucru va fi obligatoriu” spunea Frans Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene.

Desigur, au circulat și alte idei, fără notă de obligativitate, care au fost transmise de unii lideri europeni, precum: dușurile să fie făcute în doi, pentru o economie sporită sau chiar să ne spălăm mai rar. Între timp, marile orașe ale lumii sting lumina acolo unde oricum nu era necesar a rămâne aprinsă. Într-un timp, se vorbea despre oprirea iluminatului stradal, ceea ce nu ar fi fost o idee excepțională în perioadă de criză.

În coaliția de guvernare, membrii partidelor par a avea o atitudine comună față de ideile de economisire care vin de la Bruxelles. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și europarlamentar al formațiunii, spunea: ”Lucrurile sunt foarte simple. Românii au amintiri negre, pe care le am și eu. Eu nu-l uit pe tata cărând după-amiaza, când se întuneca, bateria de la mașină, ca să ne facă un sistem de iluminat altenativ în casă, pentru a ne face temele, eu cu frate-miu. Eu nu uit că ne uitam dacă avem gaz lampant și nici când mama se uita dacă am cumpărat lumânări, în caz că nu avem gaz lampant. Toată lumea trebuie să știe că românii sunt oameni chivernisiți, care vor face economie pentru că îi doare factura, că sunt oameni atenți, dar nimeni nu poate să vină să amendeze pe cineva că nu are 18 grade în casă. Alții poate stau la 18 - 19 grade pentru că le place, eu poate stau la 20 sau 21. Nimeni nu poate să vină să spună că Dom`ne, te amendez. Noi, spre deosebire de mulți alții, avem niște amintiri. Noi nu vrem să ne întoarcem - și nimeni nu vrea să-i întoarcă - la acea perioadă”.

