Ciolacu, despre mită: Cui i se cer bani să sune la 112, să se ducă la procurori!

'Eu nu dau nicio şpagă', a replicat Ciolacu, atunci când a fost întrebat despre corupţie. Premierul a adăugat că îi îndeamnă pe toţi să lupte contra corupţiei.

'Să vină să îi ia! Şi pe cei care dau şi pe cei care cer. Avem avertizorii publici, legea trecută, jalon în PNRR. Fac un apel la toată lumea: cui i se cer bani să sune la 112, să se ducă la procurori. Nu poate un prim-ministru singur sau un guvern să realizeze acest lucru. Haideţi să fim solidari, să spunem a venit T zero. Hai să o facem. Nu am nicio problemă', a declarat Marcel Ciolacu, la conferinţa de presă ce a avut loc după alegerile din organizaţia PSD Hunedoara.

Premierul Marcel Ciolacu a mai zis, vineri, la Deva, că are un prieten bun care în fiecare dimineaţă îi scrie 'Jos Guvernul!'.

'Am un prieten foarte bun, decan la o importantă facultate din Bucureşti, care în fiecare dimineaţă îmi scrie: 'Jos Guvernul!'. Eu aşa rezist. Mă simt foarte bine. Şi rog pe toţi prietenii şi pe dumneavoastră când îmi scrieţi pe whatsapp, pe sms, nu mă deranjează dacă în loc de 'salut Marcel' începeţi cu 'jos Guvernul!'.

E un mod de a te autoapăra', a declarat Ciolacu la conferinţa judeţeană de alegeri a PSD Hunedoara. Ciolacu a vorbit şi despre actuala coaliţie cu PNL, spunând că a fost necesară pentru coerenţa guvernamentală. 'Am intrat în această coaliţie (...), cred că dacă nu intram, acum aveam 60%. Şi la ce ne folosea? La ce ne folosea să avem 60% şi să avem o ţară cu fondurile europene blocate, o ţară care era într-o criză socială, o ţară şi o guvernare care nu-şi găseau eficienţa.

Am intrat cu inima deschisă, susţinut de colegii mei şi am reuşit să aducem o coerenţă guvernamentală împreună cu celălalt partid cu care formăm coaliţia, cu PNL. Şi asta nu înseamnă, şi aici nea Paul (Paul Stănescu, n.r.) are rolul lui cel mai important, nu înseamnă că eu, Marcel Ciolacu, voi lua o decizie care va dăuna PSD. Nu înseamnă că vom trăda PSD. Să fii responsabil şi să iei o astfel de decizie într-un moment delicat nu e o ruşine', a afirmat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. Vezi mai multe aici!

