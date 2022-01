Ciolacu: Am să-i cer ministrului Rafila să-și ceară scuze că nu mai sunt 500 de decese pe zi

Marcel Ciolacu a făcut declarații pe marginea conflictului care îl are în centru pe Rareș Bogdan. Liderul PSD a avut și o reacție privind criticile care i se aduc lui Alexandru Rafila.

"Nu cred că domnul Rareş Bogdan este un subiect pentru coaliţie. Este prim-vicepreședinte al PNL şi a transmis că aceasta coaliţie va dura un an de zile. Atunci, normal că am solicitat preşedinţilor celorlalte partide să avem o discuție astăzi, să vedem de unde sunt aceste discuţii şi poate dânşii ştiu mai multe decât ştie prim-ministrul sau restul coaliţiei", a spus Marcel Ciolacu.

Conform unor surse politice, Florin Cîţu a cerut şi el convocarea unei şedinţe a coaliţiei, în format online, în care să se discute despre energie, pandemie, dar şi despre dobânzile mari la împrumuturi. Cu privire la conflictul dintre Marcel Ciolacu şi Rareş Bogdan, Florin Cîţu este de părere că cei doi ar trebui să discute în afara coaliţiei dacă este vorba despre probleme personale.

"Eu observ că domnul Rareş Bogdan a spus că sunt proşti miniştrii PNL. Este o problemă personală între mine şi domnul Rareş Bogdan sau între domnul Rareş Bogdan şi miniştrii PNL?", a spus Ciolacu.

Ce a spus Rareș Bogdan

"Avem o conduită respectuoasă. Nu am venit să cerem demisia minstrului Finanțelor. Noi nu am venit, cu excepția purtătorului de cuvânt, cu atacuri la Rafila. Cred că e nevoie de o discuție serioasă. Faptul că domnul Tudose a atacat un ministru al PNL în mod public a fost o chestiune nefirească și nu ajută la realizarea unui consens cu privire la buna guvernare. Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic și guvernarea va bălti, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o altă formulă pentru că înseamnă că această formulă a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situație", a declarat Rareş Bogdan, la DIGI24.

"Am văzut şi eu ieşirea domnului Mihai Tudose şi am fost şi eu surprins fiindcă Mihai Tudose a fost prim-ministru şi cred că şi-ar fi dorit o normalitate. Nu pot să nu ţin cont de expertiza domnului Mihai Tudose în domeniul economic şi energetic. Dacă prim-ministrul ar avea o discuţie cu Mihai Tudose, privind expertiza domniei sale în domeniu, cred că s-ar clarifica multe lucruri. Ieşirea lui Mihai Tudose nu a fost una pentru o normalitate", a spus Marcel Ciolacu.

"Am să-i cer ministrului Rafila să-și ceară scuze că nu mai sunt 500 de decese pe zi"

Cât despre faptul că Alexandru Rafila este criticat și de Florin Cîțu pentru neadoptarea certificatului verde COVID, acesta a mai spus: "Am să-i cer domnului ministru Rafila să-și ceară scuze că nu mai sunt 500 de decese pe zi. Nu am ce să-i reproşez", a spus, în mod ironic, liderul PSD.

"În momentul în care proiectul de lege pe care l-am introdus în Parlamentul României, semnat alături de câțiva colegi din PNL și UDMR, a fost doar depus, numărul persoane vaccinate a crescut la peste 100.000 de persoane. Este în continuare în Parlament, înțeleg că nu mai este nevoie. Decizia la Ministerul Sănătății și Guvern este că nu mai e nevoie de un certificat verde. Ca să fiu de acord cu ceva (că nu mai trebuie certificat verde - n.r.) trebuie să fie prezentate argumentele unei decizii. Deocamdată noi vorbim pe declarații. Aș vrea să văd cum a fost fundamentată decizia că un certificat verde nu ar duce la creșterea numărului de vaccinări", spune Florin Cîțu, în urmă cu două zile.

