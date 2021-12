Chirieac: Nu va fi lockdown în România. Introducerea certificatului COVID-19, o decizie politică pe care nu și-o asumă nimeni

Pe fondul îngrijorării referitoare la varianta Omicron și înăspririi anumitor restricții pentru români, analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a vorbit despre certificatul COVID-19 și despre posibilitatea unui val 5 foarte agresiv în România.

„Am avut aproape 25.000 de decese COVID-19, la care se adaugă și long-COVID-ul. Vedem personalități marcante care s-au prăpădit de curând, din cauza long-COVID-ului, adică în timpul în care au avut boala, organe importante au fost afectate și la scurt timp au cedat cu totul, provocând decesul. Introducerea certificatului COVID-19 este clar o decizie politică pe care nu și-o asumă nimeni, de la președinte și până la prim-ministru.

E mai important votul și sondajul decât realitatea crudă din țară. În valul patru, la fiecare al doilea decedat COVID-19 din Europa, era un român. Probabil că și în valul cinci, deși sper din tot sufletul să nu am dreptate, tot într-acolo ne îndreptăm. Raportat la populație, suntem pe primul loc la numărul de morți, ceea ce este monstruos și politicul nu adoptă deciziile necesare. Am văzut cum unele națiuni se gândesc la vaccinarea obligatorie, pe când la noi nu se pune problema de așa ceva“, a precizat analistul politic.

Bogdan Chirieac: Problema certificatului COVID-19 a devenit o temă capitală

„Nu va fi lockdown în România. Și dacă am avea, cât am mai avut, 600 de morți pe zi, nu va mai fi lockdown, fiindcă populația e împotrivă și politicul nu va trece peste acest lucru. A devenit o temă capitală, nu ne mai interesează faptul că Bucureștiul nu are apă caldă și căldură, nu ne mai interesează întreruperile de curent, nu ne mai interesează creșterile aberante de prețuri, diminuările de pensii și salarii, locuri de muncă etc., discuția principală este să nu se introducă certificat verde, să nu se vaccineze lumea. Până la urmă, dacă majoritatea publicului asta vrea, asta să primească. Nu te poți pune cu majoritatea“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Evoluție Omicron în România. Adriana Pistol: Avem trei scenarii, dar e bine să ne uităm la cel mai rău

Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, a vorbit despre cele trei scenarii de evoluție a pandemiei de coronavirus:

„Avem trei scenarii posibile de impact. Un scenariu, cel mai ușor, cel mai optimist, altul mediu și altul mai pesimist.

Astfel, primul scenariu se referă la o creștere a numărului de cazuri de 10% zilnic, care pleacă de la o transmisibilitate mai mare a tulpinii Omicron, față de tulpina Delta, dar cu o rată mai mică de spitalizare, undeva la 5%, iar dintre aceștia 10% ar fi pacienți care s-ar interna la terapie intensivă.

Al doilea scenariu pleacă de la aceeași rată de creștere zilnică, de 6%, pe care am observat-o la tulpina Delta. În schimb, cu o nevoie de spitalizare mai mare, de peste 20%, și din nou, 10% dintre aceștia ar putea avea nevoie de asistență în terapie intensivă (...)“ (citește continuarea AICI).

Acest articol reprezintă o opinie.